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Денисова еще раз обратилась к директору ФСБ РФ с просьбой посетить моряков

Денисова еще раз обратилась к директору ФСБ РФ с просьбой посетить моряков
18:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Денисова повторно обратилась к директору ФСБ РФ предоставить ей разрешение для посещения украинских моряков в московских СИЗО.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова повторно обратилась к директору Федеральной службы безопасности РФ Александру Бортникову с просьбой предоставить ей письменное разрешение для посещения 24 украинских военнопленных моряков, удерживаемых в московских СИЗО.

"Ко мне постоянно поступают обращения семей наших 24 моряков, которые были захвачены Российской Федерацией в районе Керченского пролива и сейчас незаконно содержатся в московских СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина". Близкие и родные наших ребят очень обеспокоены их физическим, психологическим состоянием и условиями содержания. Я готова в любое время посетить их, но на это необходимо разрешение от российской стороны", - написала она на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

Л.Денисова напомнила, что уже обращалась к главе ФСБ с тем, чтобы ей предоставили такую возможность, но пока не получила ответа.

"Поэтому я повторно обратилась к директору ФСБ РФ Александру Бортникову с просьбой предоставить мне, как уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека, письменное разрешение для посещения украинских военнопленных моряков", - сообщила украинский омбудсмен.

"Также я направил обращение к уполномоченному в РФ по правам человека Татьяне Москальковой, чтобы и она помогла в организации и осуществлении моего визита к нашим ребятам", - добавила Л.Денисова.

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия захватили в районе Керченского пролива украинский рейдовый буксир "Яны Капу", а также малые бронированные артиллерийские катера Военно-морских сил ВСУ "Бердянск" и "Никополь". Украинские суда направлялись из Одессы в Мариуполь. После захвата буксир и катера отконвоировали в Керчь.

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24 украинца, находившихся на захваченных судах ВМС ВСУ, были арестованы по решению судов Симферополя и Керчи (аннексированный Россией Крым) до 25 января 2019 года.

Позже военнопленные моряки были этапированы в Москву в СИЗО "Лефортово", а трое раненых при обстреле судов российскими силовиками – содержатся в медблоке следственного изолятора "Матросская тишина".

ФСБ России возбудила уголовное дело и предъявила всем плененным украинским морякам обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

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Моряки, Денисова, Людмила Денисова, Украинские моряки, Александр Бортников.
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