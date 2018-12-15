Итоги 14 декабря: Повышение тарифов, подготовка к Объединительному собору и армия Косово

Новости Украины: Украинцам поднимут тарифы на отопление и горячую воду. Подготовка к Объединительному собору. Парламент Косово проголосовал за создание собственной армии.

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В пятницу, 14 декабря, в правительственном издании "Урядовий кур'єр" появилась информация о повышении тарифов на отопление и горячую воду для населения. Как сообщает издание, тарифы коснутся 26-ти поставщиков услуг по теплообеспечению.

Как в свою очередь сообщает НКРЭКУ, повышение тарифов начнется с 1 января 2019 года, а первые платежки с увеличенными суммами, люди будут получать после 1 февраля.

Параллельно с этим в Минэнергоугля сообщили о новых нормах потребления газа для потребителей без счетчика. Как сообщает министерство, таковыми являются почти 25% домохозяйств в Украине.

В субботу 15 декабря состоится Объединительный собор, в связи с этим заповедник "София Киевская" будет закрыт к посещению, а в столице изменят режим работы общественного транспорта.

"Как известно, в Софийском соборе завтра состоится Объединительный собор. Это закрытое мероприятие, на которое прибудут первые лица государства прибудут священнослужители по официальным приглашениям и каждый из них сможет взять с собой одного священника и одного монаха или мирянина. Все остальные люди, за исключением технических служб заповедника, не будут иметь доступа на его территорию", - сказал Кириленко.

Как сообщили позже организаторы, для СМИ будет организована специальная локация, с которой можно будет освещать основные события.

После того, как СБУ получила данные о готовящихся провокациях со стороны пророссийских сил, УПЦ МП обнародовала заявление, в котором обещается, что никаких попыток сорвать Объединительный собор не будет. Однако, не смотря на это, руководство Московского Патриархата обещает "предпринимать меры" против архиереев УПЦ МП, которые будут участвовать в Соборе.

Парламент Косово принял решение о реорганизации сил безопасности в регулярную армию.

"Парламент Косово принял закон о Силах безопасности Косово! Поздравляем!", - заявил спикер парламента.

Однако такое решение не вызвало одобрения в НАТО и ЕС. Так в Североатлантическом альянсе назвали принятое решение "несвоевременным", а Евросоюз выразил мнение о том, что мандат Сил безопасности Косова "следует менять только с помощью всеобъемлющего и постепенного процесса в соответствии с Конституцией Косова".

В свою очередь Сербия отреагировала на новость более остро - так высокопоставленные чиновники республики вовсе не исключают вероятность силового решения данного вопроса.

Незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова перевели из медсанчасти, где он проходил реабилитацию после длительной голодовки, в общий отряд, и наконец-то отдали ему удерживаемую посылку. Об этом сообщил в Facebook российский правозащитник Николай Щур.

"Олег получил посылку. Всю! Только диски с фильмами забрали на цензуру. И как раз в этот день его перевели в отряд из санчасти. Вовремя пришли теплые вещи! День-в-день", - пишет Щур.

Он также уточнил, что Сенцов прислал письмо, в котором выразил просьбу: довести дело до конца – "чтобы так было по всей Руси сидящей, а не потому, что ему, якобы, сделали исключение". Ранее во ФСИН противоправно заявляли, что якобы посылки более 20 кг присылать нельзя. Но в конце концов Сенцову отдали посылку в 23 кг.