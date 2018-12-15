Скачать
Суббота, 15.12.2018
В Софии Киевской сегодня пройдет Объединительный собор: какие решения примут
В Софии Киевской сегодня пройдет Объединительный собор: какие решения примут
&quot;Укрзализныця&quot; запустит новый ночной экспресс
"Укрзализныця" запустит новый ночной экспресс
Португалия - Украина: началась продажа билетов на матч отбора к Евро-2020
Португалия - Украина: началась продажа билетов на матч отбора к Евро-2020
В Украине объявили победителей премии &quot;Книга года ВВС-2018&quot;
В Украине объявили победителей премии "Книга года ВВС-2018"

Президент Украины поздравил судей с профессиональным праздником

Президент Украины поздравил судей с профессиональным праздником
09:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: www.president.gov.ua

Новости Украины: Порошенко поздравил работников суда с професиональным праздником и подчеркнул необходимость реформирования судебной ветви власти.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил судей и работников аппарата судов с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба администрации президента Украины.

В поздравлении президент Украины подчеркнул необходимость реформирования судебной ветви власти.

"Последовательное воплощение Стратегии реформирования судоустройства, судопроизводства и смежных правовых институтов на 2015 - 2020 годы дает возможность усиливать независимость, компетентность, добродетель и ответственность судебной власти" – отметил П.Порошенко.

Лукашенко заявил, что Порошенко отклонил его помощь по Донбассу

Глава украинского государства подчеркнул, что открытые конкурсы и другие критерии компетентности судей способствуют восстановлению доверия украинцев к судебной власти. "Формирование нового Верховного Суда и других судов по конкурсу, прохождения судьями процедур оценки по критериям компетентности, этики и добродетели безусловно способствуют не только соответствия судебной власти этим критериям, но и постепенному росту доверия украинского общества к суду" – рассказал президент.

"Путь к справедливому суду, к эффективному функционированию всей системы защиты прав и свобод человека - непростой и длительный. Но только тот достигает цели, кто идет" – подытожил П. Порошенко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Суд, Петр Порошенко, Президент Украины, День работников суда.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Армия Косово: Сербия допускает возможность военного вторжения
02 "Укрзализныця" запустит новый ночной экспресс
03 В сети показали новое фото со свадьбы принца Гарри и Меган Маркл
04 Определен лучший гол 6-го тура Лиги чемпионов (Видео)
05 Объединительный собор: стало известно каким образом будут выбирать Предстоятеля
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
На выходные погода резко изменится: синоптики обещают морозы и штормовой ветер
На выходные погода резко изменится: ударят морозы
Взрыв в Фастове: ГСЧС закончили поисково-спасательные работы
Взрыв в Фастове: ГСЧС закончили поисково-спасательные работы
Президент Украины поздравил судей с профессиональным праздником
Порошенко поздравил судей с профессиональным праздником
Рецепт дня: кальмар, фаршированный опятами
Рецепт дня: кальмар, фаршированный опятами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь