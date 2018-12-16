Впервые в Стамбуле упомянули Украинскую церковь

Новости Украины: В воскресенье, 16 декабря, в Стамбуле впервые упомянули украинскую церковь среди других церквей.

Сегодня украинскую церковь и митрополита Епифания, как ее руководителя, впервые вспомнили во время службы Вселенского Патриархата в Стамбуле. Об этом сообщает интернет-издание Orthodoxia.

"Сегодня впервые в истории имя главы новой украинской церкви прозвучало среди других имен патриархов и архиепископов... Новая украинская церковь была упомянута диаконом Вселенского Патриархата среди других церквей в диптихе (перечне поместных автокефальных церквей – ред.)", - сообщает издание.

Напомним, 15 декабря на Объединительном соборе в Киеве епископы избрали главу единой поместной украинской православной церкви. Предстоятелем стал митрополит Переяслав-Хмельницкой и Белоцерковской Епифаний.

Как сообщалось, Первая литургия новоизбранного предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Киевского и всея Украины Епифания проходит в воскресенье, 16 декабря, в Михайловском Златоверхом соборе Киева.