Стало известно, почему поместную церковь удалось создать только сейчас

Новости Украины: Порошенко рассказал, почему поместную церковь удалось создать только в 2018 году.

Президент Петр Порошенко считает, что нам удалось создать Православную церковь Украины только в этом году, потому что раньше на то не было воли Божьей. Об этом он заявил на пресс-конференции, отвечая, почему этот вопрос инициировался именно в 2018, а не раньше.

"Во-первых, я никогда не обсуждал предшественников, и сейчас этого делать не буду, потому что сегодня все утверждают, что они искренне старались, но не получилось, были обстоятельства, которые не сделали это возможным. Если вам хочется мое личное мнение, то без Божьей помощи здесь не обошлось. Просто раньше на это не было воли Божьей, а затем, в апреле, июне, сентябре, октябре, ноябре, декабре — без этого (Божьей помощи - ред.) не обошлось. В том числе и вчера на Соборе, когда несколько раз кое-кто собирался покидать Собор, и кое-кто считал, что выхода из ситуации нет — Господь Бог во время нашего общения их вразумил, помог найти компромисс, и это произошло", - сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что благодарен каждому, кто приобщился к процессу создания Православной церкви Украины.

Президент добавил, что этим вопросом начал заниматься с 2014 года, а первая встреча с Вселенским Патриархом по этому вопросу состоялась в начале 2016 года.

"Почему в 2018 году? Я этим начал заниматься с 2014 года. Первая встреча с Вселенским Патриархом по этому поводу состоялась в начале 2016 года, и продолжались регулярные встречи и консультации, и потребовалось два года, чтобы мы вышли в публичную плоскость. Хочу подчеркнуть: до поездки на Фанар в апреле и сразу после абсолютное большинство людей, которые искренне радуются и тогда искренне стремились (к созданию Православной церкви Украины — ред.), говорили, что ничего у нас не получится, что этот процесс начинался много раз... Я подчеркиваю, что это того стоило, мы создаем Украину, это один из элементов государства. Я твердо убежден: в этом процессе Господь Бог точно с Украиной", - подчеркнул Порошенко.