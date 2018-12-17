Скачать
Понедельник, 17.12.2018
Гройсман ответил на слова Лаврова о провокациях на границе с Крымом
Гройсман ответил на слова Лаврова о провокациях на границе с Крымом
Предстоятель единой поместной украинской церкви делал заявление по Крыму
Предстоятель единой поместной украинской церкви делал заявление по Крыму
Лига Европы: результаты жеребьевки 1/16 финала
Лига Европы: результаты жеребьевки 1/16 финала
День святой Варвары 2018: главные запреты и поверья праздника 17 декабря
День святой Варвары 2018: главные запреты и поверья праздника 17 декабря

Предстоятель единой поместной украинской церкви делал заявление по Крыму

Предстоятель единой поместной украинской церкви делал заявление по Крыму
14:32 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Предстоятель единой поместной украинской церкви Епифаний заявил, что Украина должна вернуть себе оккупированный Крым.

Предстоятель единой Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что Украина должна вернуть аннексированный Россией Крымский полуостров.

 "Мы имеем оккупированный Крым, мы должны его вернуть, мы имеем частично оккупированный Донбасс, и мы верим, что Господь по нашим молитвам пошлет нам долгожданный справедливый мир", - заявил митрополит в интервью «Радіо Свобода» 

По его словам, новая церковь будет духовной основой и опорой украинского государства в нелегкое время испытаний.

"Когда будет томос, это будет свидетельством того, что мы на самом деле являемся независимой автокефальной церковью. Тогда мы начнем работать, общаться, приглашать, проявлять любовь и взаимоуважение. На этой основе, я думаю, постепенно они поймут, что нет другого выхода, как быть в этой единой украинской церкви и совместно строить наше будущее", - подытожил Епифаний.

УПЦ МП проводит внеочередное заседание Синода

Напомним, 15 декабря на Объединительном соборе в Киеве митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания избрали предстоятелем единой поместной православной церкви в Украине.

Сегодня, 17 декабря, спикер Верховной Рады Андрей Парубий пригласил Варфоломея в Украину, а также выступить в Верховной Раде.

6 января Вселенский патриарх Варфломей вручит предстоятелю Православной церкви митрополиту Киевскому и всея Украины блаженнейшему Епифанию томос об автокефалии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Крым, УПЦ, Аннексия Крыма, Епифаний.
загрузка...
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День святого Николая 2018: приметы и что нельзя делать в этот праздник
02 Погода на неделю: синоптики рассказали, когда будет "пик" морозов
03 Сегодня отмечают день памяти святой великомученицы Варвары
04 Гороскоп на сегодня, 17 декабря 2018: все знаки Зодиака
05 День святой Варвары 2018: главные запреты и поверья праздника 17 декабря
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (10.12 - 16.12)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
В Украине от гриппа умер еще один человек
В Украине от гриппа умер еще один человек
В оккупированном Крыму подняли флаг Украины
В оккупированном Крыму подняли флаг Украины
Новое поколение спутников GPS отправят в космос с помощью ракеты Falcon 9
Новое поколение спутников GPS отправят в космос с помощью ракеты Falcon 9
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь