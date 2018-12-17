Предстоятель единой поместной украинской церкви делал заявление по Крыму

Новости Украины: Предстоятель единой поместной украинской церкви Епифаний заявил, что Украина должна вернуть себе оккупированный Крым.

Предстоятель единой Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что Украина должна вернуть аннексированный Россией Крымский полуостров.

"Мы имеем оккупированный Крым, мы должны его вернуть, мы имеем частично оккупированный Донбасс, и мы верим, что Господь по нашим молитвам пошлет нам долгожданный справедливый мир", - заявил митрополит в интервью «Радіо Свобода»

По его словам, новая церковь будет духовной основой и опорой украинского государства в нелегкое время испытаний.

"Когда будет томос, это будет свидетельством того, что мы на самом деле являемся независимой автокефальной церковью. Тогда мы начнем работать, общаться, приглашать, проявлять любовь и взаимоуважение. На этой основе, я думаю, постепенно они поймут, что нет другого выхода, как быть в этой единой украинской церкви и совместно строить наше будущее", - подытожил Епифаний.

Напомним, 15 декабря на Объединительном соборе в Киеве митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания избрали предстоятелем единой поместной православной церкви в Украине.

Сегодня, 17 декабря, спикер Верховной Рады Андрей Парубий пригласил Варфоломея в Украину, а также выступить в Верховной Раде.

6 января Вселенский патриарх Варфломей вручит предстоятелю Православной церкви митрополиту Киевскому и всея Украины блаженнейшему Епифанию томос об автокефалии.