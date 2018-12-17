Нардеп предложил сделать украинцам еще один выходной

Новости Украины: Народный депутат Сергей Мищенко внес в Верховную Раду законопроект о назначении 15 декабря Дня духовного единства Украины.

Народный депутат Украины Сергей Мищенко на своей странице в Facebook сообщил, что инициировал законопроект о введении нового праздника.

Мищенко предлагает 15 декабря отмечать День духовного единства Украины и считает, что этот праздник будет способствовать национальному единению, обеспечению духовной и национальной безопасности Украины, а также уменьшит влияние иностранной пропаганды.

Политик заявил, что дата 15 декабря вошла в новейшую историю Украины как День духовного единства Украины, ведь в этот день в Софии Киевской состоялся Объединительный собор Украинской православной церкви.

Напомним, Митрополит Епифаний в субботу, 15 декабря, на Объединительном соборе был избран предстоятелем Автокефальной Поместной Православной Церкви Украины. Всего в Соборе приняли участие 190 человек. Из них 42 архиерея с одним священником и мирянином прибыли от УПЦ КП. Всего 126 делегатов. От УПЦ МП присутствовали 30 делегатов, а от УАПЦ - 36. Голосование проходило в два тура. Как сообщалось, новоизбранный глава поместной церкви должен получить томос об Автокефалии от Вселенского патриарха 6 января 2019 года. Новоизбранный предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины, Блаженнейший Епифаний во время первого богослужения 16 декабря в Михайловском Златоверхом соборе сообщил, что он станет действующим кафедральным собором новой церкви.

Напомним, в следующем году украинцев ждет 11 дополнительных выходных из-за религиозных и государственных праздников. На Новый год и православное Рождество украинцы будут отдыхать по три дня подряд: с 30 декабря по 1 января и с 5 января по 7 января. Так, в 2019 году официальный праздник 1 января выпадает на вторник, поэтому 31 декабря рекомендовано сделать нерабочим, а вот в субботу, 29 числа выходной придется отработать. Как предпраздничный, этот день будет сокращен на 1 час. Православное Рождество, которое отмечается 7 января, в 2019 году выпадает на понедельник, поэтому выходные также продлятся для украинцев три дня – с 5-го по 7 января.