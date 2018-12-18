Президент рассказал, когда может объявить мобилизацию

Новости Украины: Глава государства сообщил, в каком случае будет объявлена мобилизация.

Президент отметил, что соответствующие указы о мобилизации уже подготовлены.

Президент Петр Порошенко подчеркнул, что объявит мобилизацию только в случае открытой масштабной наземной агрессии РФ против Украины.

Как сообщается, об этом президент сказал во время встречи с профессорско-преподавательским составом и студентами в Тернопольской области.

"Нынешняя ситуация, которая есть в стране, полностью контролируется. Наши Вооруженные силы, другие силовые подразделения способны обеспечить безопасность граждан", - заявил он.

"Мы не будем объявлять мобилизацию, если не произойдет открытой масштабной наземной агрессии РФ против Украины. Тогда, - у меня все указы о мобилизации заготовлены, и мы не будем бегать, искать и спрашивать разрешения", - добавил президент.

Как сообщалось ранее, Президент Петр Порошенко поблагодарил владыку Филарета за жертвенность и усилия для создания в Украине единой поместной православной церкви.