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Президент рассказал, когда может объявить мобилизацию

Президент рассказал, когда может объявить мобилизацию
17:29 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Глава государства сообщил, в каком случае будет объявлена мобилизация.

Президент отметил, что соответствующие указы о мобилизации уже подготовлены.

Президент Петр Порошенко подчеркнул, что объявит мобилизацию только в случае открытой масштабной наземной агрессии РФ против Украины.

Как сообщается, об этом президент сказал во время встречи с профессорско-преподавательским составом и студентами в Тернопольской области.

"Нынешняя ситуация, которая есть в стране, полностью контролируется. Наши Вооруженные силы, другие силовые подразделения способны обеспечить безопасность граждан", - заявил он.

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"Мы не будем объявлять мобилизацию, если не произойдет открытой масштабной наземной агрессии РФ против Украины. Тогда, - у меня все указы о мобилизации заготовлены, и мы не будем бегать, искать и спрашивать разрешения", - добавил президент.

 Как сообщалось ранее, Президент Петр Порошенко поблагодарил владыку Филарета за жертвенность и усилия для создания в Украине единой поместной православной церкви. 

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Украина, Петр Порошенко, Президент Украины, Мобилизация.
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