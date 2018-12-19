Скачать
Среда, 19.12.2018
Турчинов: Украина снова направит корабли в Керченскую протоку
Турчинов: Украина снова направит корабли в Керченскую протоку
Утвержден временный порядок растаможки &quot;евроблях&quot;
Утвержден временный порядок растаможки "евроблях"
Цыганков - лучший футболист чемпионата Украины в декабре
Цыганков - лучший футболист чемпионата Украины в декабре
Во время реставрации кафедрального собора в Армении нашли древнюю фреску
Во время реставрации кафедрального собора в Армении нашли древнюю фреску

Утвержден временный порядок растаможки "евроблях"

Утвержден временный порядок растаможки &quot;евроблях&quot;
14:46 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Временный порядок должен снять проблемы с искусственным завышением/занижением таможенной стоимости при оформлении автомобилей.

Временный порядок выполнения таможенных формальностей утратит силу через 180 дней со дня вступления в силу Закона Украины от 8 ноября 2018 года.

Кабинет министров Украины утвердил Временный порядок выполнения таможенных формальностей при осуществлении таможенного оформления транспортных средств для их свободного обращения на территории Украины. Об этом говорится в распоряжении Кабмина №1077-р от 12 декабря, опубликованном на сайте правительства.

Согласно документу, оформление будет осуществляться, с определенными особенностями.

"Применение исключительно электронной формы декларирования транспортных средств; определение перечня документов, которые необходимо подавать таможням; минимизация срока физического пребывания автомобилей на таможне с целью уменьшения финансовых расходов граждан на оплату услуг стоянки; регламентация действий таможни и декларанта в случае проверки заявленной фактурной стоимости оцениваемого транспортного средства", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что решение принято с целью исполнения Закона Украины "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины". 

Стало известно, куда деваются конфискованные "евробляхи"

Также отмечается, что Временный порядок выполнения таможенных формальностей при осуществлении таможенного оформления транспортных средств, утвержденный этим постановлением, утратит силу через 180 дней со дня вступления в силу Закона Украины от 8 ноября 2018 года.

Напомним, С 25 ноября в Украине официально вступили в силу законы об акцизах на легковые автомобили, как рассчитать стоимость расстаможки авто.

"Законы опубликованы. Вступят в силу на следующий день после опубликования, то есть 25 ноября", - сказано в парламентском издании" Голос Украины ".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Евробляхи, Растаможка евроблях, Евроболяхеры, Евро номера, Оформление автомобилей.
загрузка...
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День святого Николая 2018: поздравления в прозе и стихах для родных и друзей
02 День святого Николая 2018: красивые поздравления и открытки
03 В декабре украинцам выплатят сразу две пенсии
04 Гороскоп на сегодня, 19 декабря 2018: все знаки Зодиака
05 Мороз и солнце: синоптики рассказали, какой будет погода на День святого Николая
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Мороз и солнце: синоптики рассказали, какой будет погода на День святого Николая
Мороз и солнце: погода на День святого Николая
Стало известно, когда и при каких условиях Украина получит второй транш ЕС
Стало известно, когда Украина получит второй транш ЕС
В декабре украинцам выплатят сразу две пенсии
В декабре украинцам выплатят сразу две пенсии
Поздравления с Днем Святого Николая 2018 в стихах, красивые открытки
Поздравления с Днем Святого Николая 2018 в стихах, красивые открытки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь