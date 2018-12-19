Утвержден временный порядок растаможки "евроблях"

Новости Украины: Временный порядок должен снять проблемы с искусственным завышением/занижением таможенной стоимости при оформлении автомобилей.

Временный порядок выполнения таможенных формальностей утратит силу через 180 дней со дня вступления в силу Закона Украины от 8 ноября 2018 года.

Кабинет министров Украины утвердил Временный порядок выполнения таможенных формальностей при осуществлении таможенного оформления транспортных средств для их свободного обращения на территории Украины. Об этом говорится в распоряжении Кабмина №1077-р от 12 декабря, опубликованном на сайте правительства.

Согласно документу, оформление будет осуществляться, с определенными особенностями.

"Применение исключительно электронной формы декларирования транспортных средств; определение перечня документов, которые необходимо подавать таможням; минимизация срока физического пребывания автомобилей на таможне с целью уменьшения финансовых расходов граждан на оплату услуг стоянки; регламентация действий таможни и декларанта в случае проверки заявленной фактурной стоимости оцениваемого транспортного средства", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что решение принято с целью исполнения Закона Украины "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины".

Также отмечается, что Временный порядок выполнения таможенных формальностей при осуществлении таможенного оформления транспортных средств, утвержденный этим постановлением, утратит силу через 180 дней со дня вступления в силу Закона Украины от 8 ноября 2018 года.

Напомним, С 25 ноября в Украине официально вступили в силу законы об акцизах на легковые автомобили, как рассчитать стоимость расстаможки авто.

"Законы опубликованы. Вступят в силу на следующий день после опубликования, то есть 25 ноября", - сказано в парламентском издании" Голос Украины ".