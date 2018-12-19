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Московский патриарх Кирилл прокомментировал создание единой церкви в Украине

Московский патриарх Кирилл прокомментировал создание единой церкви в Украине
15:36 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Глава Русской православной церкви Кирилл прокомментировал результаты Объединительного собора в Киеве.

Патриарх Московский и глава РПЦ Кирилл отреагировал на Объединительный собор в Киеве, который прошел 15 декабря и на котором избрали предстоятеля Православной церкви Украины.

Священник прокомментировал создание автокефальной церкви в Украине и назвал создателей "раскольниками", сообщает российское издание ТАСС.

Он заявил, что создание новой церковной структуры приведет к духовной гибели Украины, и что людям указывают ложный путь от истинной церкви. Души людей окажутся в руках самозванцев, а раскольническое сообщество воспринимается как благодатная церковь. 

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Напомним, в субботу, 15 декабря, в Киеве состоялся Объединительный собор. На тайном голосовании избрали предстоятеля единой Православной церкви Украины (ПЦУ). Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний ( в миру Сергей Петрович Думенко). На Объединительном соборе также утвердили устав церкви. 

6 января, когда все православные христиане западного обряда будут отмечать Сочельник Рождества, Вселенский патриарх в Константинополе вручит предстоятелю ПЦУ Томос об автокефалии.

Патриарх Филарет заявил, что  иерархи, которые не присоединятся к новой Православной церкви Украины, будут считаться раскольниками. Два представителя УПЦ Московского патриархата - митрополит Винницкий и Барский Симеон и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко), которые участвовали в Объединительном соборе уже заявили о переходе в ПЦУ. Московский патриархат уже отреагировал на такие действия и назвал митрополитов раскольниками, а также что все участники будут стерты из исторической памяти церкви.

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РПЦ, Кирилл, Патриарх Московский, Епифаний, ПЦУ.
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