Гриневич объяснила, как обеспечить ребенку обучение при больнице

Новости Украины: Начиная с 2019 года появится возможность учиться при больнице каждому ребенку, который в этом нуждается.

Начиная с 2019 года появится возможность учиться при больнице каждому ребенку, который этого потребует.

Об этом заявила министр образования и науки Лилия Гриневич во время пресс-конференции, сообщает пресс-служба МОН.

Она сообщила, что Минобразования и Минздрав совместным приказом утвердили положение, где есть четкий механизм обеспечения обучения при больнице.

«Было время, когда обучение при больницах было нормой в Украине, но за последние годы мы постепенно теряли эту практику. Остались отдельные проактивные местные органы управления и больницы, которые практику сохранили. При этом они вынуждены были выкручивать и додумывать отдельные документы или руководствоваться устаревшей нормативкой 80-х годов прошлого века», - сказала Гриневич.

Сейчас, отметила министр, это изменилось - «сегодня, в День святого Николая, свет увидел положение, которое защищает право каждого ребенка, нуждающегося в длительном стационарном лечении, на образование».

Как сообщила Гриневич, для того, чтобы ребенок получал такую поддержку, нужны заявление родителей о желании, чтобы их ребенок учился, и согласие врача, что состояние ребенка позволяет учиться.

Она пояснила, что предусмотрено три основные формы организации такого обучения: создание классов и классов-комплектов - не менее 5 и не более 12 учащихся; возле кровати (индивидуальная форма) и дистанционно (путем использования современных телекоммуникационных технологий).

«Последняя форма актуальна, если ребенок по состоянию здоровья не может непосредственно общаться с учителем. Такие случаи особенно характерны для онкологических заболеваний, лечение которых приводит к снижению иммунитета. В результате ребенок длительное время должен быть изолирован от окружающего мира. Психологически в таких случаях обучение бывает даже важнее, чем в других, ведь оно помогает сохранить связь с реальным миром», - отметила Гриневич.

Она подчеркнула, что за каждой больницей, где может быть потребность для организации обучения, закрепляется школа. Это делают местные органы самоуправления, которые являются учредителями учебных заведений. Также между учреждением здравоохранения и учебным заведением заключается письменный договор о сотрудничестве, где определяются детали, которые трудно прописать положением.

Министр отметила, что обеспечивать обучение при больницах будут руководители - главный врач и директор школы, которая закреплена за учреждением.

«Каждый из них должен определить ответственных работников, которые будут заниматься всеми организационными деталями, но ответственность все равно возложена именно на руководителей», - добавила она.

По ее словам, школа, ответственная за обучение в больнице, должна будет обеспечивать учителями, взаимодействовать с администрацией учреждения здравоохранения, организовывать временное пользование учебниками или доступ к их электронным версиям, составлять расписание учебных занятий и контролировать ведение необходимой документации (журналов, выдача справки об успешности).

«А вот больница, где должен получить обучение ребенок, координирует вопросы обучения детей в учреждении, их сопровождение на занятия, предоставляет необходимые для обучения помещения, обеспечивает необходимой мебелью и организует проведение необходимых ремонтных работ и уборку, не менее, чем за 3 дня, информирует учебное заведение о выбытии учащегося для подготовки справки об успеваемости. И, наконец, врач дает разрешение на обучение», - сказала Гриневич.

Она добавила, что после окончания лечения ребенок получает справку об успеваемости, которая позволит засчитать пройденное в больнице обучение в той школе, где ребенок непосредственно учится.

«В частности, справка будет содержать: информацию о результатах обучения, то есть оценки по каждому предмету, а также описание материала, который пройден ребенком, чтобы школа на месте сориентировалась, как лучше поддержать ребенка, который вернулся в обычную школу», - подытожила министр образования и науки.