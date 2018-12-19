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В Украине запускают проект обучения школьников, которые на стационаре в медучреждениях

В Украине запускают проект обучения школьников, которые на стационаре в медучреждениях
13:14 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В частности, положение прописывает основы, на которых может быть организовано обучение при больнице.

Министерство образования и науки Украины совместно с Министерством здравоохранения регламентировало организацию обучения детей школьного возраста, временно находящихся на стационарном лечении в медицинских учреждениях.

"Мы наконец-то унормировали данный вопрос, есть выделенные бюджетные средства - 12 млн гривень", - сказала министр образования Лилия Гриневич на пресс-конференции в среду в Киеве.

По словам министра, соответствующий приказ Минобразования и Минздрава о положении об обучении уже прошел регистрацию в Минюсте.

Предусмотрено как очное обучение в классах при больнице, так и у постели ребенка, а также дистанционное обучение. Организацию образовательного процесса осуществляет школа, которую орган местного самоуправления на добровольной основе закрепит за медучреждением.

При этом необходимые условия для организации образовательного пространства должно обеспечить руководство больницы, также должны быть назначены ответственные сотрудники для обеспечения условий обучения. В свою очередь, директор школы будет определять сотрудника для обеспечения образовательного процесса.

Для организации ребенку такого типа обучения необходимо заявление его родителей, а также вывод доктора, что состояние пациента позволяет проходить обучение.

Предполагается, что нормативы наполняемости классов будут составлять от 5 до 12 человек, а чтобы школа могла создать такой класс, медучреждение должно сообщить ей о количестве находящихся на стационарном лечении детей школьного возраста в разрезе возрастных категорий.

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В больнице, если это позволяет состояние здоровья ребенка, будут проводиться контрольные, и итоговые аттестации. Предполагается, что это позволит ребенку после завершения лечения подтвердить полученные знания специальной справкой и продолжить обучение, а не пересдавать предметы.

Отмечается, что нагрузка на такого ученика не будет превышать 3-х учебных часов в день для начального образования и 4-х учебных часов - для базового среднего и профильного среднего образования.

Среди прочего, Л.Гриневич рассказала, что будет рассматриваться возможность введения надбавки для педагогов, которые будут работать в соответствующих классах при медучреждениях.

По словам министра, проект запускается уже сейчас, но значительное распространение получит с началом следующего учебного года.

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Все по теме:

Украина, Минздрав, Лилия Гриневич, Министерство здравоохранения Украины, Медучреждения, Миноборазования, Больницы Украины.
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