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Прогноз погоды на 21 декабря: потеплеет, ожидается небольшой снег

Прогноз погоды на 21 декабря: потеплеет, ожидается небольшой снег
16:44 Сегодня Телеграф

Новости Украины: В пятницу, 21 декабря, в Украине потеплеет, но синоптики обещают осадки в виде снега, лишь на юге и в Приазовье без осадков.

В Украине в пятницу, 21 декабря, ожидается падение атмосферного давления, с Центральной Европы в страну переместится влажная и более теплая воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.

Прогнозируются небольшие осадки, преимущественно в виде снега, слабый гололед, лишь в южной части страны и в Приазовье – без существенных осадков.

На дорогах, кроме юга и крайнего востока, местами гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в Крыму ночью около 0°, днем 2-7° тепла.

Погода в городах Украины на 21 декабря:

  • Ужгород – снег с дождем, ночью -2...-4, днем 0...+2
  • Львов – снег с дождем, ночью -4...-6, днем 0...+2
  • Ивано-Франковск – снег с дождем, ночью -4...-6, днем 0... +2
  • Тернополь – снег, ночью -5...-7, днем 0...+2
  • Черновцы – без осадков, ночью -5...-7, днем 0... +2
  • Хмельницкий – снег, ночью -4...-6, днем 0...+2
  • Луцк – снег с дождем, ночью -3...-5, днем 0... +2
  • Ровно – снег с дождем, ночью -3...-5, днем 0... +2
  • Житомир – снег, ночью -3...-5, днем -1... +1
  • Винница – снег, ночью -3...-5, днем -1... +1
  • Одесса – без осадков, ночью -1...-3, днем +1... +3
  • Николаев – без осадков, ночью -1...-3, днем 0...+2
  • Херсон – без осадков, ночью -1...-3, днем 0...+2
  • Симферополь – без осадков, ночью -1...+1, днем +3...+5
  • Кропивницкий – снег, ночью -2...-4, днем -1 ...+1
  • Черкассы – снег, ночью -2...-4, днем -1 ...+1
  • Чернигов – снег, ночью -4...-6, днем -1...+1
  • Сумы – снег, ночью -5...-7, днем -1...+1
  • Полтава – снег, ночью -3...-5, днем -1...+1
  • Днепр – снег с дождем, ночью -2...-4, днем 0 ...+2
  • Запорожье – без осадков, ночью 0...-2, днем 0...+2
  • Донецк – снег, ночью -1...-3, днем -1...+1
  • Луганск – снег, ночью -3...-5, днем 0 ...-2
  • Харьков – снег, ночью -3...-5, днем 0 ...-2
  • Киев – снег, ночью -3...-5, днем -1 ...+1

В Киеве 21 декабря ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде снега, слабый гололед. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° мороза, днем около 0°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 21 декабря самая высокая температура днем была 10,5° в 2015 году, самая низкая ночью -20,8° в 1927 году.

В Украине в субботу, 22 декабря, ночью ожидается мокрый снег, местами налипание мокрого снега, днем дождь, лишь в южной части без существенных осадков. На дорогах, кроме юга и востока, местами гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в западных областях, в Крыму и Приазовье местами порывы 15-20 м/с.

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Температура ночью 0-6° мороза, днем 0-5° тепла, в южной части 3-8° тепла. В Крыму небольшой дождь; температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10°. В Киеве 22 декабря ночью прогнозируется мокрый снег, местами налипание мокрого снега, днем дождь. На дорогах кое-где гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем 1-3° тепла.

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Снег, Потепление, Погода в городах Украины, Прогноз погоды в Украине 21 декабря, Погода в Украине 21 декабря.
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