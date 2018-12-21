Как встречать 2019 год Земляной Желтой Свиньи

Новости Украины: Как правильно встретить и провести Новый год 2019.

Украшения на Новый год 2019

Желтая Земляная Свинья, символ 2019 года, ценит уют и заботу о домашнем очаге. Поэтому будет важно украсить не только елку, но и весь дом. Так наверняка удастся задобрить хрюшку.

Главное побольше золота и зелени - эти цвета любит хозяйка года.

А также она обожает разнообразие, поэтому праздничный новогодний стол должен ломиться от вкусностей. Уж что-что, а поесть хрюня любит больше всего.

Коронным же блюдом может стать, например, трюфель, лесные грибы, жареные каштаны и желуди. Такие деликатесы точно придутся по вкусу символу года - Свинье.

Что подарить на Новый год 2019

Важнейшая часть праздника – подарки. Подарки приятно не только получать, но и дарить. Особенно если это такой сказочный праздник, как Новый год. Продумать нужно даже упаковку. При ее оформлении стоит выбрать все те же модные цвета грядущего сезона: золотой или желтый, яркий красный от алого до пурпурного, любые оттенки зеленого.

Выбор подарков - дело индивидуальное. Но хозяйка года Желтая Земляная Свинья ценит практичность, красоту и веселье. Кроме того, беспроигрышными станут презеднты с изображением свинки: картины, мягкие игрушки, пижамы, носки и так далее.

Хорошими станут подарки и для для домашнего комфорта: ковер, сервиз, журнальный столик, мини-бар.

Как встречать 2019 год год Свиньи

Встречать 2019- год Желтой Земляной Свиньи следует в уютной обстановке, желательно у домашнего очага. Если вам комфортно в пути и с большой шумной компанией - символ года одобрит и такой вариант.

Также можно встретить Новый год в кругу семьи и близких, а затем отправиться всем вместе к кому-нибудь в гости или позвать близких людей в свой дом.

Главное в 2019 году угодить хозяйке года - заботиться о семье, постоянно трудиться и обустраивать уют дом. Тогда Свинка точно одарит щедрыми дарами.

Как одеться

Недостаточно украсить дом, нужно позаботиться и о собственном наряде. Конечно главный цвет – золотой. Но не обязательно покупать желтое однотонное платье. Достаточно добавить аксессуаров "правильного цвета", поэтому можно приобрести перчатки или пояс, украсить прическу лентой или бантом, выбрать соответствующую бижутерию. На роскошном празднике будут уместны золото и бриллианты, а на более скромной вечеринке кстати придутся украшения из натуральных материалов: деревянные бусы, браслеты.

Модные дизайнеры советуют встречать новый 2019 год Земляной Свиньи в зеленых, ягодных оттенках, нежном сером и конечно в благородном белом. Подойдут любые наряды: костюмы, платья-рубашки, платья в греческом стиле. Не теряют актуальности цветочные рисунки.

Хозяйка года известна транжирством. Поэтому можно не ограничивать себя и выбрать роскошный наряд и украшения. Чем богаче — тем лучше, но нельзя забыть и о стиле. Наряд должен соответствовать дресс-коду места встречи праздника, подходить по фигуре и отражать достоинства его обладателя.

Нельзя забывать про макияж и прическу. Акцент стоит перенести с глаз на губы, а чем замысловатее будет прическа, тем лучше. Роскошные локоны, сложная коса, яркий цвет волос или ультрамодная стрижка – все должно производить впечатление.