Что подарить на Новый год 2019: лучшие идеи подарков

Новости Украины: В наступающий год Желтой земляной свиньи 2019 актуально дарить уютные, полезные вещи для дома, веселые, практичные сюрпризы и сувениры.

Оригинальные лакомства

Если вы до сих пор в поисках интересных вариантов новогодних сюрпризов, сделайте выбор в пользу сладкого подарка, не сомневайтесь, интересно оформленные лакомства – то, что нужно к Новому году.

Если же в предновогодней суете у вас нет времени самостоятельно изготавливать сладости, просто купите их в специализированном магазине. Дополнительно приобретите для декорирования цветную бумагу с лентами, цвет которых будет соответствовать традиционной для следующего года цветовой гамме.

Варианты лакомого презента:

домик из имбирного печенья;

леденцы из сахара;

печенье в форме свинок, пятачков;

конфетный букет;

фигурки из шоколада;

кейк-попсы;

декоративная корзина с фруктами.

Даже, несмотря на возраст получателя, лакомства станут отличным антидепрессантом, ведь все мы в душе остаемся детьми.

Не стоит забывать также о напитках, "согревающих душу" - набор для чаепития или пачка изысканного кофе станет отличным дополнением к сладким подаркам на Новый год. Если же хочется чего-то необычного, тогда выберите в подарок зимний глинтвейн. Теплый напиток с яркими пряными ароматами отлично поднимет настроение и согреет в зимние холода.

Для коллег и клиентов

Не стоит забывать, что корпоративные подарки на Новый год не только поднимут настроения, но и позволят наладить рабочую атмосферу и укрепить деловые отношения с клиентами. Несомненно, больше сложностей возникнет с выбором мини-презентов для клиентов. Какие подарки лучше всего преподнести, продумайте творчески, это могут быть:

промо-сувениры (к их числу можно отнести офисные мелочи, небольшие предметы для ежедневного использования, двусторонние визитницы, карты памяти и т.д.);

полиграфическая продукция (вымпелы, календари, блокноты, ежедневники);

VIP-презенты (музыкальный сувенир, подставка для часов, ручки известных брендов, настольные скульптурки).

Конечно же, благоприятная атмосфера в коллективе – залог продуктивной работы. Так что подарить коллегам на Новый год? Чтобы поднять сотрудникам настроение и сплотить рабочий коллектив, лучше всего преподнести особые подарки, их можно условно разделить на три группы: для творческих личностей, для практичных людей и универсальные презенты.

Идеи подарков для творческих людей:

3D-конструкторы с логотипом компании;

блокноты с оригинальным дизайном;

статуэтки с оригинальным дизайном;

пиалы в виде кнопочек от клавиатуры.

Практичным личностям придутся по душе:

книга-сейф;

эксклюзивный ланч-бокс;

термокружка;

универсальный дорожный переходник с USB-портом;

портативное зарядное устройство для телефона;

будильник.

Что же касается универсальных подарочков, которые точно понравятся вашим коллегам, к ним можно отнести:

набор мыла ручной работы;

коллекция аромасвечей;

мини-предметы с логотипом компании (магниты, кружки, фишки, календарики).

Благодаря таким новогодним сюрпризам можно быстро создать загадочную праздничную атмосферу. Помните, корпоративные подарки на Новый год никогда не будут лишними.

Эконом-версии

В преддверии долгожданного праздника так хочется каждому уделить внимание, преподнося подарочек. Эконом-подарки станут палочкой-выручалочкой для многих. Ведь даже простая вещь может быть полезной и нужной. Покупать сувениры лучше всего в специализированных магазинах, там выбор побольше и ассортимент шире.

Среди наиболее доступных подарков на новый год 2019 самыми популярными являются:

мини-наборы для ванны;

авторучки с подсветкой;

украшения на елочку;

Не стоит забывать о "классических" зимних подарочках под елочку: теплые шерстяные носки, варежки;

Милые аксессуары для гаджетов – отличная идея для праздника: подарите чехол для телефона или планшета;

Обратите внимание на небольшие подарки на новый год 2019 с изображением свиньи, хрюшки – сумочки, косметички, кошельки, брелки или же кухонные прихватки.

Заметьте, что все эти милые полезные вещички стоят недорого. Небольшие креативные подарки на Новый год будут напоминать о прекрасно проведенном времени и, конечно же, о человеке, которых их подарил.

Чем обрадовать мужчин на новогодние праздники 2019

Какой выбрать презент на зимние праздник представителю сильной половины человечества, подскажут его хобби, пристрастия. Если человек ценит роскошь, следует присмотреть кофе из Кении, кубинские сигары, бутылку элитного алкоголя, парфюмерию известного бренда. Заядлый собиратель обрадуется новому экспонату коллекции. Главное – подойти к выбору презента с фантазией, искренним желанием сделать приятное.

Варианты презентов для мужа

Рыбаку, охотнику понравятся снасти, снаряжение, специализированная одежда (непромокаемые перчатки, носки и т.д.). Заботливая жена положит под елку мужу, любителю зимних рыбалок, качественный термос для напитков, горячей еды, термокружку. Найдут применение наборы специализированной посуды из нержавеющей стали, складной нож, туристический коврик, добротный фонарик.

Полезные, отличные презенты для спортсменов: держатель для мобильного телефона, фляга, специальная бутылочка, сумка на пояс. Внимательный, близкий человек проявит заботу, приобретет абонемент в тренажерный зал, бассейн. Фитнес-трекер, умные браслеты и часы обрадуют активных людей.

Уместно подарить любимому красивое кожаное портмоне, стильный ремень, теплый шарф. Нередко пары в канун Нового года покупают полезные вещи в дом в качестве презента: бытовую технику, стильные украшения интерьера. Связанны носки, жилеты, шарфы – прекрасные идеи новогодних подарков своими руками от любящей женщины.

Заслуженной популярностью пользуются подарки-впечатления. Новые ощущения, драйв запомнятся надолго, порадуют близкого человека. Среди предлагаемого ассортимента:

конные прогулки;

катание на вейкборде, картинге;

полет в аэротрубе, на флайборде, мотодельтаплане, параплане;

сафари на квадроциклах, снегоходах.

Менее экстремальными, но замечательными идеями станут абонементы на занятия йогой в 2019 году, стрельбой, обучение сноубордингу, большому теннису. Любознательным понравятся тематические мастер-классы, целеустремленному человеку подойдет интересный тренинг. Важно: стоит обратить внимание на сертификаты с большим перечнем приключений. Они позволяют выбрать самому один из понравившихся вариантов.

Что подарить друзьям?

Нейтральным, недорогим подарком к Новому году станут зажигалки, ручки, ежедневники. Кружка, футболка с забавной надписью или фотографией будут регулярно поднимать настроение. Желанным сюрпризом любителю пенного напитка станет мини-пивоварня.

Солидным сюрпризом в канун новогодних праздников владельцу авто являются колонки, магнитола, комплект чехлов. Всегда уместны салонные аксессуары:

коврики;

автомобильный столик;

вешалка для одежды;

дорожные наборы.

Идеальный порядок в багажнике обеспечит вместительный органайзер.

Актуальны гаджеты, аксессуары к ним: поисковые брелоки, портативные зарядные устройства, флешки, чехлы, карты памяти. Любители селфи оценят по достоинству качественный монопод или штатив. Кулинары-мужчины обрадуются электронным весам, книжному изданию рецептов от знаменитого ресторатора.

Что подарить ребенку?

Дети ожидают с нетерпением праздника, подарков, чуда. Крохе понравится любая игрушка: мягкая плюшевая хрюшка, сортер, звуковая погремушка, каталка, машинка, пирамидка, кубики. В возрасте 3 лет малышу уже интересно сочинять письмо Деду Морозу. Оно подскажет, что ребенку нужно. Это могут быть:

интерактивные игрушки;

куклы с домиками, колясками;

велосипед, самокат;

игровые наборы.

Не возникает проблем с детьми постарше. Они сами рассказывают о своих желаниях задолго до Нового года. Востребованы у ребят конструкторы, детские гаджеты, наборы для творчества, пазлы, модели сооружений, транспорта. Спортивный инвентарь – прекрасный новогодний сюрприз детям от заботливых мам и пап. Настольные игры сплотят семью, помогут с удовольствием скоротать каникулы.

Не бывают лишними сладкие новогодние подарки ребенку с разными лакомствами: халвой, пастилой, шоколадными батончиками. Выбирать себе любимые конфеты – отдельное удовольствие. Нередко подобные наборы продаются с мягкой игрушкой, символом наступающего года.

Время, проведенное вместе – лучший презент от занятых родителей. Оставят бесценные эмоции:

поход в аквапарк, веревочный городок, на скалодром;

посещение океанариума, планетария;

индивидуальная тренировка в батутном парке, на роллердроме, катке.

Наступающий год – лучшее время для приобретения щенка, символа 2019 года, если малыш о нем долго мечтал.