Новый год 2019: какой подарок подготовить для мамы

Что подарить женщине на Новый 2019 год, чтобы точно не прогадать? Правильно, все, что касается темы красоты! Ведь часто наши мамы забывают о себе любимой и совсем не уделяет себе должного внимания. Мы подготовили для вас лучшие идеи новогодних подарков 2019, от которых каждая мама будет в восторге!
Сеанс спа
Подарите маме на новый год 2019 сертификат на спа процедуру. Большинство спа-салонов (и салонов красоты) предоставляют услугу «спа процедура в подарок». Поход в салон расслабит и придаст сил вашей маме на год вперед!
Стильная косметичка
Подарите маме на новый год красивую косметичку! Это может быть большая и удобная косметичка для домашнего использования (как на фото) или компактная косметичка, которую она будет носить в сумочке. Выбирайте косметичку спокойного благородного цвета (синий, кобальтовый, бордо). Также обращайте внимание на то, чтоб она была сделана из качественного материала.
Поход в салон красоты
Кроме сеанса спа, вы можете подарить маме на Новый год поход в салон красоты, чтобы она сделала маникюр-педикюр-стрижку и т.д. В общем, чтобы в 2019-м она провела один день, полностью посвятив его себе!
Тушь для ресниц
Несмотря на то, что в зрелом возрасте наши мамы очень редко красятся, а то и вовсе перестают это делать, это не значит, что им не нужна качественная черная тушь. В ней нуждается каждая женщина. И наши мамы не являются исключением!
Нюдовая помада
Еще одна идея подарка маме на Новый год – нюдовая помада. Это незаменимый продукт, который, как лекарство, показан женщинам в возрасте 50+. Нейтральный оттенок с розовым подтоном мгновенно освежает и омоложивает лицо. О том, как подобрать нюдовую помаду самостоятельно, мы уже писали ранее.
Набор тканевых масок для лица
Тканевые маски – отличное средство против борьбы с сухостью кожи и возрастными проблемами. Они эффективны только в одном случае – если ими пользоваться регулярно. Поэтому советуем подарить маме на Новый год не целый набор тканевых масок. Выбирайте продукты с пометкой "anti-age". Советуем присмотреться к корейским маскам для лица.
Электрическая пилка для педикюра
Если ваша мама отказывается ходить в салон на педикюр, устройте ей салон на дому! С таким подарком ножки вашей мамы всегда будут мягкими, как у младенца!
Фен для волос
Чтобы у мамы всегда была идеальная укладка, подарите ей классный фен! Выбирайте фен с керамическим нагревателем, ионизацией, различными температурными режимами и желательно – с термозащитой.