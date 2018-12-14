Новый год 2019: какой подарок подготовить для мамы

Новости шоу бизнеса: Лучшие идеи подарков маме на Новый год 2019, которые касаются красоты.

Что подарить женщине на Новый 2019 год, чтобы точно не прогадать? Правильно, все, что касается темы красоты! Ведь часто наши мамы забывают о себе любимой и совсем не уделяет себе должного внимания. Мы подготовили для вас лучшие идеи новогодних подарков 2019, от которых каждая мама будет в восторге!

Сеанс спа

Подарите маме на новый год 2019 сертификат на спа процедуру. Большинство спа-салонов (и салонов красоты) предоставляют услугу «спа процедура в подарок». Поход в салон расслабит и придаст сил вашей маме на год вперед!

Стильная косметичка

Подарите маме на новый год красивую косметичку! Это может быть большая и удобная косметичка для домашнего использования (как на фото) или компактная косметичка, которую она будет носить в сумочке. Выбирайте косметичку спокойного благородного цвета (синий, кобальтовый, бордо). Также обращайте внимание на то, чтоб она была сделана из качественного материала.

Поход в салон красоты

Кроме сеанса спа, вы можете подарить маме на Новый год поход в салон красоты, чтобы она сделала маникюр-педикюр-стрижку и т.д. В общем, чтобы в 2019-м она провела один день, полностью посвятив его себе!

Тушь для ресниц

Несмотря на то, что в зрелом возрасте наши мамы очень редко красятся, а то и вовсе перестают это делать, это не значит, что им не нужна качественная черная тушь. В ней нуждается каждая женщина. И наши мамы не являются исключением!

Нюдовая помада

Еще одна идея подарка маме на Новый год – нюдовая помада. Это незаменимый продукт, который, как лекарство, показан женщинам в возрасте 50+. Нейтральный оттенок с розовым подтоном мгновенно освежает и омоложивает лицо. О том, как подобрать нюдовую помаду самостоятельно, мы уже писали ранее.

Набор тканевых масок для лица

Тканевые маски – отличное средство против борьбы с сухостью кожи и возрастными проблемами. Они эффективны только в одном случае – если ими пользоваться регулярно. Поэтому советуем подарить маме на Новый год не целый набор тканевых масок. Выбирайте продукты с пометкой "anti-age". Советуем присмотреться к корейским маскам для лица.

Электрическая пилка для педикюра

Если ваша мама отказывается ходить в салон на педикюр, устройте ей салон на дому! С таким подарком ножки вашей мамы всегда будут мягкими, как у младенца!

Фен для волос

Чтобы у мамы всегда была идеальная укладка, подарите ей классный фен! Выбирайте фен с керамическим нагревателем, ионизацией, различными температурными режимами и желательно – с термозащитой.