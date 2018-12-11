Новый год 2019: какой подарок подготовить для лучшей подруги

Новости шоу бизнеса: Замечательные идеи новогодних подарков для лучшей подруги в 2019 году.

Новый год - один из самых любимых праздников у многих людей, и пусть в деда Мороза мы не верим, но надежда на новогоднее чудо не оставляет нас практически никогда. А самым близким людям мы можем устроить чудо своими руками, например, подружкам - особенно если решить, что можно подарить подруге на новый год. Подарок ближайшим подругам выбирать лучше осознанно, ведь дружба зиждется на мелочах.

Новогодний сувенир

Если вы лихорадочно скупаете подарки родственникам и уже не уверены, хватит ли у вас денег на новогоднее угощение, можно подарить подружке небольшой сувенир – нарядный шар на елку, снежный шар, праздничную свечу, которую можно зажечь в новогоднюю ночь и помечтать, или небольшую елочку. Елочку можно сразу украсить: несколько шариков, бантиков, колокольчиков, конфеты на дождике и ваши записки-пожелания с пометкой "Открыть 31 декабря", "1 января" и так далее. Вы все равно отправите ей СМС или позвоните, но заранее подготовленное, написанное от руки поздравление – это здорово. Бутылка шампанского и кулек мандаринов – тоже праздник.

Своими руками

Если вы сами делаете украшения или занимаетесь декупажем, проблем с подарком не будет. Вы сможет сделать серьги или бусы специально для свей подружки, оформить шкатулку или декоративную дощечку на кухню. Своими руками можно испечь пирог, торт или приготовить полезные конфеты-пирожные из сухофруктов, орехов, кураги и фиников. Очень давно традиционным подарком к зимним праздникам была поздравительная открытка и коробочка со сладостями – орехами, конфетами и пирожными. Можете собрать в красивой коробке такой набор с орехами разных сортов, сладостями и сортовым чаем. В магазинах восточных сладостей продаются уже готовые подарки с разными полезными деликатесами. Элегантный подарок – букет из конфет, полезный – фруктовая корзинка.

Косметика и парфюмерия

Что-то женское всегда в тему. Наверное, вы знаете, что лежит в ваших косметичках и чего там не хватает, тем более что подруги могут дарить самые интимные вещи: дезодоранты, помаду. Тени, кремы от морщин, лосьоны для тела, туалетную воду, шампуни и кондиционеры, гели для душа, скрабы, молочко для снятия макияжа, маски для волос и лица, лаки и закрепители для ногтей, солевые наборы для ванной – все найдет применение. Если у человека никак руки не дойдут купить себе плойку или утюжок для волос – дарите. Вы сможете подобрать небольшое украшение или талисман. Стандартный вариант – подарочный сертификат в магазин косметики или белья.

Всегда пригодится

Такие подарки носят нейтральный характер и подходят всем: набор полотенец, постельный комплект, чехол и подвески для мобильного телефона, скатерть или нарядные салфетки, стильная чашка и тарелка, набор специй или сортовой чай-кофе в металлической праздничной упаковке, смешная мягкая игрушка. Можно спрятать под елкой красивые колготки, чулки, теплые носочки из ангоры, ночную рубашку, пижамку.

Прогулка

Если в предпраздничной суматохе, у вас найдется свободное время, вы можете устроить совместный шопинг и купить друг другу подарки. Естественно, вы погуляете по городу, зайдете в кафе или пиццерию. Можно запланировать вместо подарка поход в кинотеатр или театр. Купите билеты и пригласите свою подружку, не вечно же вам сидеть на кухне с чашкой чая.

Полезный подарок

Это, конечно, книга. Вам лучше всех известны интересы или потребности вашей подруги. Увлекательная художественная книга, любовный роман, книги философского или эзотерического направления, книги по развитию личности, решению проблем или профессиональному развитию. По фотографии, кулинарии, занятиям спортом, правильному питанию, тайм-менеджменту – практически в любой области научный подход позволит сберечь время и найти способ решения любой задачи.

Практичные вещи

Арт-блокнот на будущий год, стильный календарь на пружине с возможностью делать заметки и собирать воспоминания, женский ежедневник, красивая ручка в чехле, визитница, стильная обложка на паспорт. Иногда подругам не хватает вещей, которые девушкам дарить не принято, а самой покупать не хочется. Например, точилка для ножей, настольный светильник, хороший нож, бокалы для вина или коньяка. Некоторым девушкам нужен мультиинтрумент, весы или хороший фонарик. Бутылка вина и штопор в придачу – чем не подарок? Сразу проверите, как он работает.

Здоровый подарок

Посоветуйтесь с подругой. Если вы живете рядом, возможно, с нового года вы начнете новую жизнь. Сейчас есть возможность купить абонемент в спортивный центр с 50% скидкой. Или прогуляйтесь по сайтам эмоций, там масса способов получить новые впечатления. Не исключено, что с подаренного вами мастер-класса начнется новое увлечение вашей приятельницы.

Общение

Какой бы подарок вы ни выбрали, ничто не заменит теплых слов, искренних пожеланий, неподдельной радости. Найдите время, чтобы проводить старый год, скажите ему спасибо. Мысленно поблагодарите всех людей, с которыми вы работали, общались, познакомились или расстались в уходящем году. Попросите прощения у тех, кого могли обидеть. Поблагодарите плохих клиентов за то, что вы больше не увидитесь с ними. Хороших – за то, что остались с вами. Поблагодарите коллег – вас окружают замечательные, хотя порой и несдержанные люди. Поблагодарите друзей и всех людей, которые способны радоваться вашим успехам. Зажгите свечи, налейте вино, загадайте желания – пусть они сбудутся, мечтайте – ведь все возможно, учитесь, пока есть время, берите новые высоты. Пусть следующий год будет для вас деятельным, успешным и счастливым.

Какие варианты не стоит рассматривать

Есть категории подарков, которые не стоит дарить, если хочется продолжить дружбу. Лучше всего запомнить их и постараться использовать другие идеи подарков. Прежде всего, конечно, не стоит передаривать то, что не пригодилось лично вам - это всегда выглядит жалко. Возможно это лишь в том случае, когда вещью вы не пользовались совсем, она хорошего качества и ваша подруга об этом мечтает.

Также лучше воздержаться от подарков с намеком. Наверное, каждая девушка получала в подарок вроде бы дорогие, но несколько обидные вещи. Утягивающее белье, антивозрастная косметика и товары для здоровья стоит дарить только в том случае, если человек ждет именно их. Во всех остальных случаях это дурной тон.