Филарет рассказал, какой контроль КГБ имел над церковью

Новости Украины: Патриарх Филарет рассказал, что православных иерархов в Советском Союзе заставляли сотрудничать с КГБ и без их согласия не назначался ни один священнослужитель.

Все православные иерархи в Советском Союзе вынуждены были сотрудничать с КГБ. Об этом в эфире Радио Свобода рассказал патриарх Филарет.

В противном случае, по его словам, священнослужители не могли полноценно выполнять свои обязанности, потому что их решения не имели юридической силы.

"Не было ни одного епископа, который не имел бы контактов с ними. Если он не имел контактов, то он не был епископом. Поэтому, если кто-то из архиереев тех скажет, что он не имел контактов (с КГБ – прим. ред.), то это означает, что он говорит неправду. Я это точно знаю", – сказал патриарх.

Как рассказал Филарет, без согласия советских спецслужб иерархи не могли назначить ни одного священнослужителя.

"Без согласия КГБ не ставили ни архиереев, ни священников. Надо было с ними согласовывать все назначения. Поэтому и существовала регистрация. Указ архиерея был недействительным, если нет регистрации. Поэтому для того, чтобы иметь регистрацию, надо было договориться с ними, чтобы они согласились на посвящение того или иного епископа и назначения того или иного священника", – рассказал Филарет.

Однако даже при таких условиях, подчеркнул Филарет, ему удавалось не нарушать тайну исповеди, хотя однажды из-за такую неуступчивость ему угрожали расстрелом. Такая угроза была от сотрудников спецслужб за отказ доносить на людей.

"От меня в начале требовали, чтобы я им открывал то, что мне будут люди говорить на исповеди. Я сказал: нет, священник должен хранить тайну исповеди. Тогда он вынимает пистолет, кладет на стол и говорит: мы можем вас расстрелять. Я ему на это сказал: можете расстрелять меня, но для меня не имеет значения, умру я сейчас, вы меня разстреляете, я доживу до глубокой старости, а выполнять эти ваши условия не буду", – рассказал Филарет.

Филарет добавил, что после этого случая его преследования прекратились, однако контактировать с КГБ все равно приходилось.

"Но церковь прошла этот период и победила", – подытожил он.

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