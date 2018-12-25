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Итоги 24 декабря: Поздравление Порошенко, драка Мосийчука и цунами в Индонезии

Итоги 24 декабря: Поздравление Порошенко, драка Мосийчука и цунами в Индонезии
08:30 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Президент поздравил украинцев с католическим Рождество. В Индонезии растет количество жертв от цунами. Безсмертный анонсировал создание новой партии. Такими были главные новости понедельника, 24 декабря, в Украине и мире.

Порошенко поздравил украинцев, празднующих Рождество 25 декабря

Президент Петр Порошенко поздравил украинцев, празднующих Рождество по григорианскому календарю. "Желаю вам от ангелов – радости, от пастухов – удивления, от мудрецов – прозрения, а от рожденного Бога – мира и любви. Счастливого Рождества и веселых праздников!", – пожелал глава государства. Глава государства подчеркнул, что в Украине "нет и не будет государственной церкви". При этом он отметил, что существует "настоящая религиозная свобода, которую мы все бережно храним".

Местные выборы: кто победил на выборах в тергромадах

Партия "БПП "Солидарность" заявляет, что ее кандидаты победили в 52 из 78 ОТГ по всей Украине во время выборов 23 декабря.

"По данным подсчета результатов выборов в новосозданных объединенных общинах, которые состоялись 23 декабря 2018 года, убедительное большинство среди избранных председателей ОТГ - это кандидаты, выдвинутые территориальными организациями партии "БПП "Солидарность" и кандидаты, которых поддерживала партия "БПП" Солидарность" , - говорится в сообщении.

Там уточнили, что среди 52 победителей 30 кандидатов выдвинуты партией и самовыдвиженцы-члены партии, 22 - самовыдвиженцы, которые шли при поддержке партии.

Экс-вице-премьер-министр Роман Безсмертный анонсировал создание новой партии

Украинский политик, экс-вице-премьер-министр Роман Безсмертный заявил о начале работы по созданию партии нового образца, учредительный съезд которой может пройти в конце января 2019 года. По словам Р.Безсмертного, партия должна строиться по горизонтальному принципу, а ее члены быть не "винтиками" системы, а постоянными участниками внутрипартийных дискуссий.

Разрушительное цунами в Индонезии

По состоянию на утро понедельника, число погибших в результате цунами в Индонезии выросло до 281 человека, число пострадавших превысило 1 тыс. человек, сообщил журналистам представитель Национального управления по стихийным бедствиям Сутопо Пурво Нугрохо.

По его словам, еще 57 человек числятся пропавшими без вести. Однако, по оценкам властей, количество жертв и пострадавших будет расти. Ранее сообщалось о 222 погибших и 840 раненых.

Нардеп Мосийчук избил тростью политолога

Народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук и доктор политических наук Александр Семченко подрались в прямом эфире на телеканале Newsone.

Конфликт произошел после того, как Мосийчук заявил, что Семченко "работает на Кремль". В ответ на это Семенченко заявил, что "душевнобольными должны заниматься психиатры".

После словесной перепалки Мосийчук с нецензурной бранью накинулся на оппонента и потребовал, чтобы тот ушел с эфира. Между ними произошла драка.

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Выборы в ОТГ, Итоги дня, Главные новости, Цунами в Индонезии, Итоги 24 декабря.
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