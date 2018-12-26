Медреформа в действии: чего ожидать от медицины в 2019 году

Новости Украины: В 2019 году украинцев ожидает очередной этап медицинской реформы, который предусматривает доступные лекарства и бесплатную диагностику.

В Украине в следующем году продолжится реализация медицинской реформы, в рамках которой внимание будет сосредоточено на пяти основных направлениях.

Об этом Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил на своей странице в Facebook.

"5 приоритетов медицинской реформы в 2019 году. Семейная медицина. Уже 23 миллиона украинцев подписали декларации с семейными врачами", - сказал Гройсман.

По его словам, этот процесс продолжится, люди и в дальнейшем будут заключать договоры с врачами.

Кроме того, по-прежнему будет реализовываться правительственная программа "Доступные лекарства". Уже выписано почти 30 млн рецептов, по которым граждане бесплатно или с небольшой доплатой получили лекарства.

"С 1 июля 2019 года мы запускаем программу "Бесплатная диагностика", - добавил премьер-министр.

Продолжится и реформирование экстренной медицины. На ее модернизацию в государственном бюджете на следующий год заложен 1 млрд гривень. "Это новые автомобили, новое оборудование, повышение квалификации и зарплат врачей", - добавил он.

Гройсман также подчеркнул, что открытие современных кардиоцентров является одной из важнейших задач. Так, в 2017-2019 годах правительство предусмотрело расходы на 39 таких центров.

Напомним, Национальная служба здоровья Украины оплатит четкий перечень диагностических и лечебных услуг по принципу "деньги следуют за пациентом". МОЗ Украины выносит на общественное обсуждение два постановления Кабинета Министров о трансформации здравоохранения в 2019 году.