Украина проведет испытания противокорабельной ракеты

Новости Украины: Украина в следующем году завершит разработку и начнет испытания крылатых ракет "Нептун".

Президент Петр Порошенко заявляет, что Украина в следующем году завершит разработку и начнет государственные испытания крылатых ракет наземного базирования для поражения морских береговых целей "Нептун".

Об этом глава государства сообщил во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам президента, "в 2019 году мы планируем завершить ряд приоритетных направлений по созданию ракетного, ракетно-реактивного оружия. Прежде всего это касается ракет, созданных по проекту "Ольха", речь идет уже о начале их серийного производства и поставках в войска".

"В новом году мы завершим разработку и начнем государственные испытания комплекса крылатых ракет наземного базирования для поражения морских береговых целей по проекту "Нептун", - отметил Порошенко.

Глава государства считает, что в перспективе это позволит увеличить потенциал ВМС ВСУ и обеспечить оборону морских рубежей южной границы Украины.

"Нам есть чем встретить врага в случае агрессии с моря", - подчеркнул Порошенко.

Как сообщалось, 5 декабря украинские военные успешно испытали отечественную новую крылатую ракету "Нептун".

26 декабря государственный концерн "Укроборонпром" в течение 2018 года передал украинской армии более 2500 единиц высокоточного вооружения.