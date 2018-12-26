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Украина проведет испытания противокорабельной ракеты

Украина проведет испытания противокорабельной ракеты
15:45 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: СНБО

Новости Украины: Украина в следующем году завершит разработку и начнет испытания крылатых ракет "Нептун".

Президент Петр Порошенко заявляет, что Украина в следующем году завершит разработку и начнет государственные испытания крылатых ракет наземного базирования для поражения морских береговых целей "Нептун".

Об этом глава государства сообщил во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам президента, "в 2019 году мы планируем завершить ряд приоритетных направлений по созданию ракетного, ракетно-реактивного оружия. Прежде всего это касается ракет, созданных по проекту "Ольха", речь идет уже о начале их серийного производства и поставках в войска".

"В новом году мы завершим разработку и начнем государственные испытания комплекса крылатых ракет наземного базирования для поражения морских береговых целей по проекту "Нептун", - отметил Порошенко.

Глава государства считает, что в перспективе это позволит увеличить потенциал ВМС ВСУ и обеспечить оборону морских рубежей южной границы Украины.

Президент Украины объявил об окончании действия военного положения

"Нам есть чем встретить врага в случае агрессии с моря", - подчеркнул Порошенко.

Как сообщалось, 5 декабря украинские военные успешно испытали отечественную новую крылатую ракету "Нептун"

26 декабря государственный концерн "Укроборонпром" в течение 2018 года передал украинской армии более 2500 единиц высокоточного вооружения.

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ВМС ВСУ, Петр Порошенко, Нептун, Крылатая ракета.
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