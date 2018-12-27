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Статус детей, пострадавших от агрессии РФ, увеличивается

Статус детей, пострадавших от агрессии РФ, увеличивается
19:47 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Статус ребенка, пострадавшего от агрессии РФ, в Украине получило почти 8 тысяч.

По состоянию на начало декабря почти 8 тысяч человек получили статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов. Об этом во время пресс-конференции рассказала советник по вопросам внутренне перемещенных лиц в Киевской области, участник программы "Советник по вопросам ВПЛ" Александра Могурова.

"Я считаю очень важным достижением, что Украина сделала этот шаг и официально на начало декабря 7984 ребенка получили статус (пострадавших в результате военных действий и вооруженных конфликтов - ред). За декабрь ведутся еще подсчеты, однако я думаю, что уже не менее 10 тысяч детей имеют статус по Украине, уже не осталось ни одного региона, в котором бы не было детей, которым не предоставлен официально статус. И теперь на международной арене мы можем говорить в том числе и о том, что в Украине больше 10 тысяч детей только на сегодняшний день официально признаны пострадавшими от вооруженной агрессии России", - заявила она.

Могурова подчеркнула, что в разрезе регионов больше всего детей получили статус в Донецкой, Луганской и Волынской областях.

При этом она заметила, что по разным оценкам международных организаций, около 500 тысяч детей имеют право на этот статус

"Немного людей знают о возможности получить этот статус, многие не видят смысла получать его. Люди также сталкиваются с устными отказами на местах", - добавила Могурова.

В апреле 2018 года правительство утвердило Порядок предоставления статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов. Документом определен механизм предоставления указанного статуса.

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Право на получение статуса имеет ребенок, который в результате военных действий и вооруженных конфликтов: получил ранения, контузии, увечья; подвергся физическому, сексуальному, психологическому насилию; был похищен или незаконно вывезен за пределы Украины; привлекался принудительно к участию в действиях военизированных или вооруженных формирований, образование которых не предусмотрено законом; незаконно содержался, в том числе в плену.

Программа "Советник по вопросам ВПЛ" осуществляется канадской неправительственной организацией Stabilization Support Services благодаря финансовой поддержке Посольства Великобритании в Украине.

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РФ, ВПЛ, агрессия РФ, Александр Могуров, Советник по вопросам ВПЛ.
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