В Украине пройдут испытания нового образца оружия в следующем году

Новости Украины: Кабинет министров Украины проинформировал, что в 2019 году в Украине пройдут испытания новые образцы оружия, в частности переносного зенитно-ракетного комплекса

В 2019 году Украина испытает новые образцы оружия. Как сообщает пресс-служба правительства, в частности, начнутся испытания отечественного переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) "Колибри". Также в следующем году украинские оружейники завершат разработку и начнут государственные испытания комплекса крылатых ракет наземного базирования для поражения морских передовых целей по проекту "Нептун".

"Это оружие будет высокоточным, современным и таким, что соответствует стандартам НАТО", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в начале декабря украинские военные успешно испытали отечественную новую крылатую ракету "Нептун". Завершение разработки и начало испытаний комплекса крылатых ракет наземного базирования для поражения морских и береговых целей по проекту "Нептун" запланировано на 2019 год.

Напомним, Министр обороны Украины Степан Полторак во время рабочей поездки в Одесскую область проинформировал о повышении боевых возможностей Военно-морских сил в 2019 году и росте почти вдвое зарплат военнослужащих ВМС. Сейчас рассматривается возможность закупки у иностранных партнеров отдельных видов и типов мощных катеров для выполнения отдельных задач на море. “Задача ВМС на следующий год - ввести как можно быстрее в боевой состав два катера типа “Island”, которые должны прибыть в Украину, завершить строительство ракеты “Нептун” и создать ракетный комплекс, который в перспективе должен перейти на вооружение ВМС Украины.

Напомним, стороны вооруженного конфликта на Востоке Украины согласовали введение бессрочного режима прекращения огня с полуночи 29 декабря по Киевскому времени. Однако, российские оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня 29 декабря. Случаев применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, не зафиксировано.

Также, позиции наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Железное на Горловском направлении вблизи поселков Новомихайловка, Опытное на Донецком направлении и в районе населенных пунктов Гнутово, Водяное на Мариупольском направлении.