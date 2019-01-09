Итоги 8 января: Филарет - Герой Украины и спасенный моряк

Президент Петро Порошенко присвоит звание Героя Украины Филарету
Украинский лидер считает взнос члена Синода и почетного патриарха ПЦУ в борьбу за независимость Украинской церкви неоценимым.
"Еще нет той меры, которой можно измерить вклад патриарха Филарета в борьбу за собственную поместную церковь. Он был, есть и остается духовным лидером украинской церкви, духовным лидером украинского народа. Вот почему принял решение предоставить ему звание "Герой Украины",– написал он на своей странице в Facebook.
В воскресенье, 6 января, в Патриаршем храме Святого Георгия состоялось вручение Томоса и божественная литургия, которую совместно отправили Вселенский патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.
Освободили украинского моряка, приговоренного к смертной казни
Одесскому моряку Андрею Новичкову грозила смертная казнь в Иране из-за подозрения в убийстве иранского коллеги. Его обвиняли в убийстве иранского матроса Мохаммада Бахранпура, который выпал за борт судна Arezoo. Оказалось, что Андрей последним видел погибшего. Кроме того, он единственный не мусульманин на борту. Новичкова почти 2 года держали под стражей.
"Только что был освобожден украинский моряк Новичков. Поздравляю одесситов с возвращением нашего земляка!"– написал Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook.
Родственнице освобожденного, бабушки Андрея Елене Николаевне, уже сообщили хорошую весть. Сейчас Андрей находится на территории Посольства Украины в Иране.
Президент назвал достижения Украины за прошедший год
Президент Украины Петр Порошенко опубликовал видеоролик, в котором собраны главные победы страны в 2018 году.
Глава государтсва, в частности, отметил выход Украины из СНГ, закрепление курса на вступление в ЕС и НАТО в Конституции, утверждение нового приветствия в Вооруженных силах, а также другие важные, по его мнению, события.
ЦИК зарегистрировала пять кандидатов в президенты
Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала еще четырех кандидатов в президенты страны.
Среди них мэр Львова, лидер партии Самопомощь Андрей Садовой, лидер партии Общественно-политическое движение Справедливость Валентин Наливайченко, лидер Социал-демократической партии Сергей Каплин и самовыдвиженец Виталий Скоцик.
Как сообщалось, в Украине 31 декабря начался избирательный процесс очередных выборов Президента Украины, назначенных на 31 марта 2019 года.
Выдвижение кандидатов политическими партиями или путем самовыдвижения на пост главы государства и представление кандидатами документов в ЦИК продлится до 3 февраля 2019 года.
Тела погибших в аварии судна украинских моряков обнаружили в Черном море
Турецкая береговая охрана обнаружила тела трех из четырех граждан Украины, погибших вследствие аварии судна VOLGO-BALT 214, которое затонуло у берегов провинции Самсун 7 января.
"По состоянию на сейчас, поисковые работы сил Береговой охраны продолжаются, поднято одно тело погибшего украинца", – заметил посол Украины в Турции Андрей Сибига в своем Twitter.
Через некоторое время он сообщил, что турецкие спасатели обнаружили тела еще двух украинцев. По его словам, они делали это в чрезвычайно сложных погодных условий.
"В ближайшие часы будет проведена процедура опознания. Консул работает на месте в Самсуне",– констатировал он.
Дипломат поблагодарил турецкую сторону за заботу и спасение украинцев.
Заговорили об Украине и НАТО
Глава МИД Украины говорит – если в Украине процесс реформирования будет происходить в таком темпе, как сейчас, то мы не вступим в Евросоюз в ближайшем будущем.
"Вступление в ЕС и вступление в НАТО – это история, которая имеет среднесрочную перспективу. Если вам кто-то скажет, что мы вступим за год или за два, никогда не верьте. Это чистая ложь и введение людей в заблуждение. Но если кто-то вам говорит, что это дело минимум на 30 лет, тоже не верьте, поскольку опыт свидетельствует совсем о другом", – отметил Климкин.
Зато глава Миссии Украины при Организации Североатлантического договора Вадим Пристайко считает, что Украина может попасть в Альянс сразу после Македонии. А она, к слову, будет юбилейным – 30 членом.
"Стать 30-м (членом – 24 Канал) Украина уже не успеет, но если мы будем работать, мы спокойно можем стать 31-м или 32-м членом НАТО. Как вы знаете, Альянс рассматривает, кроме Македонии, еще три страны, среди них Босния и Герцеговина, Грузия и Украина, как эти страны готовы и готовятся стать членами Альянса",– подчеркнул он.
Кроме того, Пристайко также озвучил главные задачи Украины на 2019 год в процессе вступления в НАТО. Важнейшим из них он назвал защиту государства в войне.
МВФ озвучил требования к Украине по программе Stand By
Программа Международного валютного фонда Stand By предусматривает два обязательных условия для Украины: сохранение бюджетного дефицита на уровне 2,3% ВВП, а также повышение цен на газ до рыночного уровня.
МВФ предполагает, что Кабмин повысит розничную стоимость газа для населения еще на 15% до 1 мая, а с 2020 года доведет ее до рыночного уровня.