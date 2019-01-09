Итоги 8 января: Филарет - Герой Украины и спасенный моряк

Новости Украины: Президент Украины принял решение о присвоении звания Героя Украины члену Синода и почетному патриарху ПЦУ Филарету. Украинского моряка Андрея Новичкова, которого пытались осудить за убийство коллеги, выпустили из иранской тюрьмы. В Турции обнаружили тела украинцев, погибших в результате катастрофы судна вблизи провинции Самсун. Такими были главные новости 8 января в Украине и мире.

Президент Петро Порошенко присвоит звание Героя Украины Филарету

Украинский лидер считает взнос члена Синода и почетного патриарха ПЦУ в борьбу за независимость Украинской церкви неоценимым.

"Еще нет той меры, которой можно измерить вклад патриарха Филарета в борьбу за собственную поместную церковь. Он был, есть и остается духовным лидером украинской церкви, духовным лидером украинского народа. Вот почему принял решение предоставить ему звание "Герой Украины",– написал он на своей странице в Facebook.

В воскресенье, 6 января, в Патриаршем храме Святого Георгия состоялось вручение Томоса и божественная литургия, которую совместно отправили Вселенский патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Освободили украинского моряка, приговоренного к смертной казни

Одесскому моряку Андрею Новичкову грозила смертная казнь в Иране из-за подозрения в убийстве иранского коллеги. Его обвиняли в убийстве иранского матроса Мохаммада Бахранпура, который выпал за борт судна Arezoo. Оказалось, что Андрей последним видел погибшего. Кроме того, он единственный не мусульманин на борту. Новичкова почти 2 года держали под стражей.

"Только что был освобожден украинский моряк Новичков. Поздравляю одесситов с возвращением нашего земляка!"– написал Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

Родственнице освобожденного, бабушки Андрея Елене Николаевне, уже сообщили хорошую весть. Сейчас Андрей находится на территории Посольства Украины в Иране.

Президент назвал достижения Украины за прошедший год

Президент Украины Петр Порошенко опубликовал видеоролик, в котором собраны главные победы страны в 2018 году.

Глава государтсва, в частности, отметил выход Украины из СНГ, закрепление курса на вступление в ЕС и НАТО в Конституции, утверждение нового приветствия в Вооруженных силах, а также другие важные, по его мнению, события.

ЦИК зарегистрировала пять кандидатов в президенты

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала еще четырех кандидатов в президенты страны.

Среди них мэр Львова, лидер партии Самопомощь Андрей Садовой, лидер партии Общественно-политическое движение Справедливость Валентин Наливайченко, лидер Социал-демократической партии Сергей Каплин и самовыдвиженец Виталий Скоцик.

Как сообщалось, в Украине 31 декабря начался избирательный процесс очередных выборов Президента Украины, назначенных на 31 марта 2019 года.

Выдвижение кандидатов политическими партиями или путем самовыдвижения на пост главы государства и представление кандидатами документов в ЦИК продлится до 3 февраля 2019 года.