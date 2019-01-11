В Украине за год сократилось количество ДТП

Новости Украины: Количество ДТП в Украине за год сократилось на 7,6%, смертность на дорогах на 2,4%.

На 12 тыс 406 меньше дорожно-транспортных происшествий произошло в Украине на протяжении 2018 года, чем в 2017 году, показатель снизился на 7,6%, сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

На своей странице в соцсети Facebook в пятницу он сообщил, что в минувшем году произошло на 2 тыс 926 меньше ДТП с пострадавшими, чем в 2017 (снижение на 10,7%), на 3 тыс 793 человек меньше получили травмы (снижение на 10,9%), на 82 человека меньше погибли (снижение на 2,4%).

При этом первый замначальника департамента патрульной полиции отметил, что, несмотря на снижение по всем категориям, ежедневно на дорогах Украины обрывается жизнь в среднем около 9 человек. "Мы, конечно, понимаем, что работы еще очень много и ситуация еще остается грустной", - написал А.Билошицкий.

Он подчеркнул, что эта статистика "зависит от очень многих факторов, факторов, организаций, людей: законодательство, владельцы дорог, дорожные службы, местные администрации... и, конечно, сами водители".

По словам первого замначальника департамента патрульной полиции, для предупреждения ДТП в 2018 году патрульная полиция значительно увеличила количество экипажей: "Сейчас 200 патрулей каждую смену патрулируют трассы международного и национально значения - 6500 км дорог". Было вынесено более 1,4 млн постановлений и более 168 тыс протоколов по нарушениям правилам дорожного движения. Также запущена фиксация скоростного режима с помощью устройств TRUCam и за 2,5 месяца было зафиксировано более 25 тыс. случаев нарушения.

Кроме того, было выдано более 11 тыс предписаний на устранение недостатков, оформлено 2 тыс 815 административных протоколов и 8 тыс 37 постановлений по недостаткам в сфере безопасности, в частности, о неподобающем состоянии дорог.

А.Билошицкий напомнил, что уже подготовлен и согласован проект нового постановления об учете ДТП, который сейчас находится на рассмотрении в Министерстве юстиции и будет вскоре направлен в Кабмин.

Напомним, в Днепре на Набережной Победы в среду, 9 января, автомобиль Honda въехал в фонарный столб.