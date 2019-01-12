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Вернувшийся из иранской тюрьмы моряк Новичков рассказал о дальнейших планах

Вернувшийся из иранской тюрьмы моряк Новичков рассказал о дальнейших планах
12:03 Сегодня Телеграф По материалам: Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: Украинский моряк, который вернулся в Одессу после обмена властей Украины из Ирана сообщил, что оформит новые морские документы и отправится в рейс.

Бывший старший помощник капитана теплохода "Arezoo" Андрей Новичков, которого власти Украины спасли от смертной казни в Иране и вернули в Одессу обменяв на иранского студента, рассказал о своих планах на будущее.

Во время встречи с местными журналистами в Одессе Новичков заявил, что намерен снова отправиться в рейс. В ближайшее время в его планах восстановление необходимых документов и отправка в рейс, но уже по маршрутам подальше от Ирана.

Моряк поделился, что для оформления новых морских документов и выхода в море ему нужно около тысячи долларов. Помочь ему обещал Профсоюз работников морского транспорта Украины.

Сообщается, что председатель ППМТУ Михаил Киреев подтвердил: профсоюз будет содействовать, чтобы Новичков восстановил документы моряка.

Новичков выразил благодарность всем за помощь и поддержку в сложной ситуации, которую ему пришлось пережить за последние два года. Особую благодарность он выразил президенту Украины Петру Порошенко и дипломатам МИД Украины и добавил, что без их вмешательства, он бы не вернулся в Украину.

Правоохранители Ирана выдвинули ему обвинение в доведении до самоубийства иранского матроса, который выбросился за борт судна на его глазах из-за замечания по работе. Новичков добавил, что по закону шариата, если видел - то виновен, такова там практика. Моряк таже рассказал, что несколько раз ему предлагали во время следствия заключить соглашение: признать вину, уплатить 3 тысячи долларов или принять ислам. Но он все предложения отверг. В камеру его посадили вместе с наркодилерами, финансовыми мошенниками и другими правонарушителями.

17 января 2017 года на судне с иранским флагом Arezoo младший рядовой матрос с гражданством Ирана выпрыгнул за борт, а единственным свидетелем был старший помощник капитана Новичков, немедленно организовавший спасательную операцию. Тело матроса так и не было найдено, а Новичкова арестовали по прибытию в Иран, обвинив его в убийстве.

Одесский областной совет 16 мая обратился к президенту Украины в содействии по спасению моряка, которого собирались приговорить к смертной казни. 8 января 2019 года Петр Порошенко сообщил об освобождении украинца, а 10 января он оказался на родине.

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Все по теме:

Смертная казнь, Обмен, Украинский моряк, Андрей Новичков, Задержание в Иране, Выход в рейс.
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