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У Порошенко рассказали, сколько приходов перешли в ПЦУ

У Порошенко рассказали, сколько приходов перешли в ПЦУ
12:41 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Уже около 70-ти приходов перешли из Украинской православной церкви Московского патриархата в автокефальную Православную церковь Украины.

Народный депутат Украины фракции партии "Блок Петра Порошенко", представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявляет, что под юрисдикцию Православной церкви Украины перешли около 70 приходов УПЦ (МП).

Как сообщается на официальном сайте партии, об этом парламентарий заявила во время заседания Согласительного совета руководителей фракций и депутатских групп во вторник.

"Задача Украины - хранить межконфессиональный мир, но предусмотреть для демократического общества прозрачную модель такого перехода приходов… Глава государства отмечает важность инициативы председателя Верховной Рады о поддержке и внесении на рассмотрение законопроекта, который обеспечит фундаментальное право религиозных общин на изменение своей подчиненности", - отметила И.Луценко.

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Как сообщалось, 15 декабря 2018 года в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана Православная церковь Украины, возглавил ее митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (Думенко). 5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ, 6 января вручил документ митрополиту Епифанию.

По состоянию на 5 января 2019 года в ПЦУ перешли более 40 приходов УПЦ (МП), а 13 января их число достигло 62.

По подсчетам УПЦ (МП), в конце 2012 года в ее составе пребывало 11 тыс 393 прихода.

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УПЦ МП, Ирина Луценко, ПЦУ.
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