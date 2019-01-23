Скачать
Среда, 23.01.2019
Субсидии на коммуналку урезали: получателей стало меньше
Субсидии на коммуналку урезали: получателей стало меньше
Епифаний рассказал, что в Украине будет продолжать существовать РПЦ
Епифаний рассказал, что в Украине будет продолжать существовать РПЦ
Пуйе в четырех сетах обыграл Раонича и вышел в полуфинал Australian Open
Пуйе в четырех сетах обыграл Раонича и вышел в полуфинал Australian Open
Звезды побывали на премьере фильма &quot;Исчезновение&quot;
Звезды побывали на премьере фильма "Исчезновение"

Епифаний рассказал, что в Украине будет продолжать существовать РПЦ

Епифаний рассказал, что в Украине будет продолжать существовать РПЦ
11:34 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Facebook

Новости Украины: В Украине будет определенное количество приходов, которые будут подчинены Русской православной церкви.

Глава Православной церкви Украины Епифаний заявил, что определенное количество приходов, подчиненных Русской православной церкви, на равных правах будут существовать в Украине и со временем украинский и российский народы восстановят дружеские отношения.

Об этом он сказал в интервью греческому изданию "TaNea", сообщается на странице митрополита в Facebook.

По его словам, в начале войны значительная часть украинцев не придавали значения, принадлежит ли Московскому Патриархату церковь, которую они посещали, но после агрессии России, количество верующих в храмах тогдашнего Киевского Патриархата удвоилось и утроилось.

"Это доказывает то, что украинский народ понял, что церковь является одним из основных столпов ее независимости. И этот сдвиг заставил парламент страны обратиться к Вселенскому Патриархату с просьбой создать Автокефальную Церковь", - сказал Епифаний.

На вопрос, в течение скольких лет украинские и российские церкви будут сосуществовать, митрополит отметил, что в Украине будет определенное количество приходов, которые будут подчинены РПЦ.

"Это логично и мы не имеем никаких возражений против этого. Русская Православная Церковь может заботиться о своих верующих на территории Украины", - рассказал Епифаний.

Он добавил, что те, кто решит остаться в российской церкви, не должны испытывать никакого вида давления и эти приходы должны иметь равные права с теми, что принадлежат к Православной Украинской Церкви.

"И постепенно, я считаю, наши отношения будут нормализованы, наши народы восстановят дружбу, добрые и мирные отношения", - подчеркнул глава ПЦУ.

Филарет озвучил правильное название ПЦУ

Как сообщалось, 15 декабря 2018 года в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана Православная церковь Украины, возглавил ее митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (Думенко). 5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ, 6 января вручил документ митрополиту Епифанию.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

РПЦ, Церковь, Русская Православная Церковь, Епифаний.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Циклон ударит по Украине: Погода ухудшиться, пройдут сильные снегопады и метели
02 Поразительное оливковое платье: Кейт Миддлтон удивила шикарным образом
03 Татьянин день 2019: история праздника, традиции
04 Гороскоп на сегодня, 23 января 2019: все знаки Зодиака
05 Комитет ПАСЕ учел все украинские поправки в декларации по кризису на Азове
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Патриарху Филарету исполнилось 90 лет
Патриарху Филарету исполнилось 90 лет
Циклон ударит по Украине: Погода ухудшиться, пройдут сильные снегопады и метели
Украину накрыли сильные снегопады и метели
24 января суд огласит приговор Януковичу
24 января суд огласит приговор Януковичу
Регина Тодоренко призналась, что пойдет к психологу
Регина Тодоренко призналась, что пойдет к психологу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь