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Итоги 2 февраля: Масштабный пожар в Киеве, выход РФ из ДРСМД и диагноз Эйдера

Итоги 2 февраля: Масштабный пожар в Киеве, выход РФ из ДРСМД и диагноз Эйдера
09:20 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС

Новости Украины: У украинского военнопленного моряка Эйдера подозревают гепатит В, РФ выходит из ДРСМД, масштабный пожар на складах в Киеве, предсказание сурка Тимки.

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Решение Яценюка об участии на выборах 2019

Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк заявляет о том, что его политсила рассчитывает на победу в парламентских выборах 2019 года, участвовать в президентской гонке он не будет.

"Я долго над этим думал. Это непростое решение, и его нельзя принимать с точки зрения эмоций или политической конъюнктуры. В результате массированной дискредитационной кампании, просто откровенной лжи, когда лгали каждому из вас, лгали 22% избирателей "Народного фронта", когда лгали всему украинскому народу, - сегодня нет достаточной высоты, чтобы выиграть выборы президента Украины в 2019 году", - сказал он.

Яценюк в своем выступлении перечислил достижения в разных сферах, которых удалось добиться за время его премьерства, а также благодаря представителям "Народного фронта" в правительстве и парламенте.

У пленного украинского моряка подозревают страшный диагноз

Адвокат Николай Полозов заявляет, что у младшего удерживаемого в России украинского военного моряка Андрея Эйдера могли заразить гепатитом уже в Москве. Об этом адвокат написал на своей странице в Facebook.

"Есть серьезные подозрения, что раненого военнопленного Андрея Эйдера заразили в медсанчасти СИЗО "Матросская тишина" гепатитом В. Если анализы подтвердятся, то это совсем что-то запредельное", – написал защитник и добавил текст своей коллеги Александры Марковой.

"Официальное подтверждение этому будет только в начале следующей недели, когда я лично увижу эпикриз, который все-таки выдали Андрею при переводе из "Матросской тишины" в "Лефортово"... увы, сегодня пятница, и впереди еще целых два дня, которые будут тянуться вечностью в ожидании хоть какой-то определенности", – отметила Маркова.

Масштабный пожар на складах в Киеве

В Деснянском районе по ул. Красноткацкая, 69 в складском здании ООО "Адонис Проект" (размером 200х150 м) по хранению электроинструмента, пластика и картона произошел масштабный пожар

В ГСЧС отметили, что вокруг складского здания осуществляется замер воздуха на наличие вредных веществ. Там утверждают, что состояние воздуха в пределах нормы. К тушению пожара привлечены уже более сотни спасателей и 27 единиц техники.

Когда наступит настоящая весна: предсказание сурка Тимки

Степной сурок (укр. байбак) Тимка IIІ, который живет на биологической станции Харьковского национального университета им.В.Каразина в пос.Гайдары (Змиевский р-н Харьковской обл.), не увидел своей тени, когда его разбудили в субботу.

"Весна наступит, но, к сожалению, в марте нас еще ожидают заморозки. Теплая и солнечная погода нас ждет в апреле", - истолковала предсказания сурка сотрудница университета Надежда Токарская.

До этого прогнозами занимался его предшественник Тимка I, которого проводили на заслуженную пенсию по возрасту.

РФ приостановила участие в ДРСМД

Ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным, Москва также приостанавливает участие в договоре и начинает НИОКР по созданию новых видов ракет, заявил президент России Владимир Путин.

"Мы поступим следующим образом. Наш ответ будет зеркальным", - сказал он на встрече с главами МИД и Минобороны Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу.

Договор о РСМД был подписан 8 декабря 1987 г. и вступил в силу 1 июня 1988 г. Договор положил конец ракетному кризису в Европе, который разразился в результате размещения в Европе советских ракет и американских "Першингов". Документом предусмотрена ликвидация целого класса ракет: он запрещает сторонам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.

Мадуро хочет переизбрать парламент Венесуэлы

Вместо объявления перевыборов президента Венесуэлы, чего требуют европейские страны, Николас Мадуро предложил провести досрочные выборы парламента, который возглавляет оппозиционный лидер Хуан Гуайдо.

Это предложение Мадуро выдвинул накануне дедлайна, который ряд европейских стран поставил ему для объявления в стране новых президентских выборов. В противном случае 3 февраля они пообещали признать президентом Венесуэлы оппозиционного лидера, председателя Национальной ассамблеи Хауна Гуайдо.

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Все по теме:

РФ, 2 февраля, ДРСМД, Предсказание сурка Тимки, Итоги дня, Главные новости, Ситуация в Венесуэле, Главные новости за 2 февраля 2019 года, Масштабный пожар на складах в Киеве.
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