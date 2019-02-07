В Украине 8 февраля мороз: синоптики дали прогноз по регионам

Синоптики в пятницу, 8 февраля, осадки не прогнозируют, только на крайнем западе страны местами небольшие осадки. На дорогах гололедица. Ветер северный с переходом на Правобережье в юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7 ° мороза, в Карпатах, 8 февраля и на севере Левобережья 8-11° мороза; днем около 0°, на крайнем западе 3-7° тепла; в Крыму ночью около 0°, днем 0-5° тепла.
На Киевщине 8 февраля осадки не прогнозируются. На дорогах гололедица. Ветер северный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем около 0°.
Прогноз погоды на 8 февраля
Погода в городах Украины на 8 февраля:
В последующие два дня, 9-10 февраля, сохранится переменная облачность. Без осадков, лишь 9 февраля на Приазовье местами небольшой снег. На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер южный, на юге и востоке северо-восточный, 3-10 м/с.
Температура ночью 5-10 ° мороза (на юге, 9 февраля и на крайнем западе 2-7 ° мороза), днем около 0 °, в западной части 3-7 ° тепла; в восточных областях и на севере Левобережья ночью 7-12 ° мороза, днем 0-5 ° мороза.
Напомним, ранее метеорологи утверждали, что последний месяц зимы будет капризный и неблагоприятный. Он мало чем будет отличаться от января. Нас ждут как морозы, так и оттепель со слякотью и повышенной влажностью.
А вот Степной сурок (укр. байбак) Тимка IIІ, который живет на биологической станции Харьковского национального университета им.В.Каразина в пос.Гайдары (Змиевский р-н Харьковской обл.), не увидел своей тени, когда его разбудили в субботу. Сотрудница университета так истолковала поведение сурка: весна наступит, но, к сожалению, в марте еще ожидаются заморозки, а теплая и солнечная погода нас ждет в апреле.