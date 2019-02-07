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В Украине 8 февраля мороз: синоптики дали прогноз по регионам

В Украине 8 февраля мороз: синоптики дали прогноз по регионам
08:46 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: В Украине 8 февраля ожидается ясная погода с небольшими морозами практически по всей территории.

Синоптики в пятницу, 8 февраля, осадки не прогнозируют, только на крайнем западе страны местами небольшие осадки. На дорогах гололедица. Ветер северный с переходом на Правобережье в юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7 ° мороза, в Карпатах, 8 февраля и на севере Левобережья 8-11° мороза; днем около 0°, на крайнем западе 3-7° тепла; в Крыму ночью около 0°, днем 0-5° тепла.

На Киевщине 8 февраля осадки не прогнозируются. На дорогах гололедица. Ветер северный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем около 0°.

Прогноз погоды на 8 февраля

Погода в городах Украины на 8 февраля:

  • Ужгород – ясно, ночью -2...-4, днем +2...+4
  • Львов – ясно, ночью -4...-6, днем  +3...+5
  • Ивано-Франковск – ясно, ночью -6...-8, днем  +3...+5
  • Тернополь – ясно, ночью -5...-7, днем  +2...+4
  • Черновцы – ясно, ночью -6...-8, днем  +2...+4
  • Хмельницкий – ясно, ночью -5...-7, днем +2...+4
  • Луцк – ясно, ночью -4...-6, днем  +2...+4
  • Ровно – ясно ночью -5...-7, днем +2...+4
  • Житомир – ясно, ночью -5...-7, днем  0...+2
  • Винница – ясно, ночью -5...-7, днем  +2...+4
  • Одесса – ясно, ночью -2...-4, днем 0...+2
  • Николаев – ясно, ночью -2...-4, днем 0...+2
  • Херсон – ясно, ночью -3...-5, днем 0...+2
  • Симферополь –  снег с дождем, ночью -1...-1, днем +3...+5
  • Кропивницкий –  ясно, ночью -5...-7 днем 0...+2
  • Черкассы – ясно, ночью -6...-8, днем -1...+1
  • Чернигов – ясно, ночью -8...-10, днем -2...0
  • Сумы – ясно, ночью -8...-10, днем -2...0
  • Полтава – ясно, ночью -7...-9, днем -2...0
  • Днепр – ясно, ночью -5...-7, днем -1...+1
  • Запорожье – ясно, ночью -3...-5, днем -1...+1
  • Донецк –  ясно, ночью -5...-7, днем -2...0
  • Луганск – ясно, ночью -8...-10, днем -1...-3
  • Харьков – ясно, ночью -8...-10, днем -2...-4
  • Киев – ясно, ночью -5...-7, днем -1...+1

В последующие два дня, 9-10 февраля, сохранится переменная облачность. Без осадков, лишь 9 февраля на Приазовье местами небольшой снег. На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер южный, на юге и востоке северо-восточный, 3-10 м/с.

Температура ночью 5-10 ° мороза (на юге, 9 февраля и на крайнем западе 2-7 ° мороза), днем около 0 °, в западной части 3-7 ° тепла; в восточных областях и на севере Левобережья ночью 7-12 ° мороза, днем 0-5 ° мороза.

В феврале - весна, а в марте - зима: какую погоду ожидать украинцам в ближайшие месяцы

Напомним, ранее метеорологи утверждали, что последний месяц зимы будет капризный и неблагоприятный. Он мало чем будет отличаться от января. Нас ждут как морозы, так и оттепель со слякотью и повышенной влажностью.

А вот Степной сурок (укр. байбак) Тимка IIІ, который живет на биологической станции Харьковского национального университета им.В.Каразина в пос.Гайдары (Змиевский р-н Харьковской обл.), не увидел своей тени, когда его разбудили в субботу. Сотрудница университета так истолковала поведение сурка: весна наступит, но, к сожалению, в марте еще ожидаются заморозки, а теплая и солнечная погода нас ждет в апреле.

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Погода, Погода в Украине, Прогноз погоды.
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