Мороз и солнце: прогноз погоды на выходные в Украине

Синоптики в пятницу осадки не прогнозируют, ночью и утром возможен туман, температура днем около 0°. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
"Без осадков. В Украине, кроме западных областей, ночью и утром местами туман, на дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер южный (в восточной и южной части - восточный), 5-10 м/с. Температура днем около 0°, в западных областях 3-7° тепла. В Крыму: облачно, небольшие осадки, температура днем 1- 6° тепла", - говорится в сообщении.
В Киеве в пятницу осадки не прогнозируются. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° мороза, днем около 0°. На Киевщине также без осадков. Ночью и утром местами туман. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, днем около 0°.
Погода в городах Украины на 8 февраля:
Синоптики в субботу и воскресенье также осадки не прогнозируют. На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер южный и юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 4-9°, на юге и западе страны 1-6° мороза, днем около 0°, в западной части и на крайнем юге 3-8° тепла; в восточной части ночью 9-14° мороза, днем 0-5° мороза. В столичном регионе 9-10 февраля также без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер южный и юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, днем около 0°.
В субботу, 9 февраля, снег ожидается на юге и востоке страны, на остальной территории без осадков. Ночные морозы в северных и восточных областях местами будут достигать -10, днем потеплеет до -3. На западе и в центре ночью от 5 до 7 градусов мороза, днем в центральных регионах до 2 градусов тепла, в западных местами до +7. В южных областях ночью -5, а днем от 0 до +2.
Погода в городах Украины на 9 февраля:
В воскресенье, 10 февраля, на всей территории Украины сухо и солнечно, на западе значительное потепление. Минимальные -7 ожидаются ночью на востоке, в центре -5, на севере и юге до -3, на западе – от 0 до +2. Днем в западных областях температура воздуха прогреется до +11, на юге +8, в северных регионах до 5 градусов выше нуля, в центре местами до +6. В столице сухо, ночью -1 -3, днем 2-4 градуса тепла.
Погода в городах Украины на 10 февраля:
Согласно прогнозу, 11 февраля в западных областях небольшие, днем в Карпатском регионе умеренные осадки преимущественно в виде дождя, на остальной территории без осадков; температура ночью 0-6° мороза, в западных областях и на крайнем юге страны 0-5° тепла; днем 2-8° тепла, в южной части 6-12° тепла. На Киевщине 11 февраля без осадков; температура ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла. 12 февраля дождь с переходом в мокрый снег; температура ночью и днем 0-3° тепла.
12 февраля в западных областях мокрый снег, температура ночью и днем около 0°, на остальной территории дождь и мокрый снег (в восточной части, ночью и на юге страны без осадков); температура в течение суток 0-5° тепла (ночью в восточных областях 0-6° мороза, днем в южной части и местами в центральных областях 4-10° тепла).
Напомним, ранее метеорологи утверждали, что последний месяц зимы будет капризный и неблагоприятный. Он мало чем будет отличаться от января. Нас ждут как морозы, так и оттепель со слякотью и повышенной влажностью.
А вот Степной сурок (укр. байбак) Тимка IIІ, который живет на биологической станции Харьковского национального университета им.В.Каразина в пос.Гайдары (Змиевский р-н Харьковской обл.), не увидел своей тени, когда его разбудили в субботу. Сотрудница университета так истолковала поведение сурка: весна наступит, но, к сожалению, в марте еще ожидаются заморозки, а теплая и солнечная погода нас ждет в апреле.