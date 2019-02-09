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Полиция открыла уголовное дело по факту пропажи икон из Киево-Печерской лавры

Полиция открыла уголовное дело по факту пропажи икон из Киево-Печерской лавры
15:09 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Полиция открыла уголовное производство по факту пропажи предметов из Киево-Печерской лавры, которые имеют культурную ценность.

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Министерством культуры Свято-Успенской Киево-Печерской лавры во время проведения проверки установили недостаток десяти предметов, представляющих культурную ценность.

Полиция открыла производство по факту недостатка предметов, имеющих культурную ценность. По материалам СБУ следственным отделом полиции зарегистрировано уголовное производство по статье присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Напомним, 28 ноября 2018 года члены комиссии начали проводить проверку наличия мощей в ближних и дальних пещерах лавры. В УПЦ МП сообщили, что за работой комиссии наблюдают монахи, надзиратели пещер и члены Духовного собора обители. Сообщается, что обзор алтарных помещений лаврских храмов проводится мужчинами, так как женщинам запрещено находиться в церковном алтаре. Это была первая проверка за 30-летнюю историю возрожденной Киево-Печерской лавры.

Минкульт: Основная часть ценностей и мощи из Киево-Печерской лавры на месте

В последствии выяснилось, что во время проведения инвентаризации не досчитались восемь икон, деревянную чашу и крест. все иконы были сделаны в 19 веке. Отсутствует также деревянный потир (чаша - прим. ред.) и крест. В списке, который предоставили чиновнику, нет оценки стоимости пропавших вещей.

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Полиция, Киево-Печерская лавра, Проверка, Инвентаризация, Уголовное производство, Пропажа, 10 предметов.
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