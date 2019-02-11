Итоги 10 февраля: полицейский флешмоб, протесты в Мадриде и "Марш материнского гнева" в России

Новости Украины: В полиции запустили флешмоб после инцидента с выкриком "Ложись, Бандера!". В Мадриде протестовали против диалога с Каталонией. Митрополит УПЦ МП посылает священникам ПЦУ смс с угрозами. По России прошла акция "Марш материнского гнева". Такими были главные новости 10 февраля в Украине и мире.

В Нацполиции запустили флешмоб "Я − бандеровец"

В Национальной и патрульной полиции запустили флешмоб "Я − бандеровец". Таким образом правоохранители решили извиниться за инцидент во время задержания участников движения С14 возле Подольского райотдела полиции Киева. Тогда один из спецназовцев крикнул "Ложись, Бандера!".

Сообщения на своих страницах в Facebook разместили, в частности, глава Нацполиции Сергей Князев, замглавы Нацполиции Александр Фацевич, глава Департамента патрульной полиции Евгений Жуков, первый замначальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий и другие.

Начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко заявил, что сотрудник полиции, допустивший оскорбительные выкрики в адрес активистов, будет привлечен к ответственности.

"Марш материнского гнева" в России

В России прошла акция "Марш материнского гнева". Ее участники, в частности, вышли на улицы Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ярославля, Казани и других городов в знак протеста против политических репрессий. Причиной для проведения такого марша стали уголовные дела против двух женщин-активисток: Анастасии Шевченко в Ростове-на-Дону и Лии Милушкин в Пскове.

Так, Шевченко арестовали 23 января, несмотря на то, что она воспитывает трех несовершеннолетних детей, а ее старшая дочь при этом страдает тяжелым заболеванием и находится в интернате для детей с особенностями развития. За то время, пока Шевченко находится под домашним арестом, девочка попала в реанимацию и умерла.

Активистку обвиняют в сотрудничестве с "нежелательной организацией". По мнению следователя, Шевченко своими действиями посягнула "на основы конституционного строя и безопасность государства". Известно, что женщина является активисткой оппозиционной организации "Открытая Россия", которая критикует российскую власть.

Лия Милушкина – тоже активистка организации "Открытая Россия" – она была отправлена под домашний арест по обвинению в хранении наркотиков, ее муж по этому делу арестован. Супруги утверждают, что наркотики им подбросили после угроз – в связи с их общественной деятельностью.

В Мадриде протестовали против диалога с Каталонией

В центре Мадрида прошел многотысячный митинг против политики диалога премьер-министра Педро Санчеса с правительством Каталонии.

Протестующие считают политику Санчеса предательством национальных интересов и выступают против независимости Каталонии.

"Народная партия" и партия "Граждане" решили организовать акцию после того, как Санчес предложил сепаратистам возможность "круглого стола" для переговоров.

К акции протеста присоединилась правая партия Vox. Митинг проходит под лозунгом "За объединенную Испанию. Выборы сейчас!".

Грэмми-2019: объявлены номинанты музыкальной премии

Академия звукозаписи объявила шорт-лист номинантов музыкальной премии Грэмми, которая состоится 11 февраля 2019 года. 61 церемония вручения престижных наград пройдет в Лос-Анджелесе, США.

Митрополит УПЦ МП посылает священникам ПЦУ смс с угрозами

На священников, которые перешли в Православную церковь Украины, оказывается давление иерархом УПЦ МП митрополитом Овручским и КоростенскимВиссарионом. Так, иерарх УПЦ МП рассылает духовенству смс-сообщения с угрозами и призывами к покаянию.

Митрополит Виссарион предупреждает, что к общинам, которые перешли от него в ПЦУ, придут русские священники и люди, которые "могут помочь покаяться".

"Давление со стороны митрополита Виссариона оказывается на религиозные общины поселка городского типа Гранитное, села Маклаивка, села Федоровка Малинского района и других районов Житомирской области",– говорится в сообщении.