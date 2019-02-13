Скачать
Четверг, 14.02.2019
Супрун разрешили исполнять обязанности министра здравоохранения
Супрун разрешили исполнять обязанности министра здравоохранения
Крупные налогоплательщики в январе заплатили в Госбюджет около 20 миллиардов гривень
Крупные налогоплательщики в январе заплатили в Госбюджет около 20 миллиардов гривень
Лига чемпионов. Реал обыграл Аякс с помощью VAR
Лига чемпионов. Реал обыграл Аякс с помощью VAR
Поздравления с днем святого Валентина любимой: стихи и открытки
Поздравления с днем святого Валентина любимой: стихи и открытки

Денисова: Украина настаивает на одновременном доступе врачей к Грибу и Вышинскому

Денисова: Украина настаивает на одновременном доступе врачей к Грибу и Вышинскому
23:51 Ср, 13 Февраль 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Омбудсмен Людмила Денисова заявила, что доступ врачей к заключенным Кириллу Вышинскому и Павлу Грибу должен быть одновременным.

Доступ врачей к обвиняемому в Украине в государственной измене руководителю "РИА Новости-Украина" Кириллу Вышинскому и к обвиняемому в РФ украинцу Павлу Грибу должен быть синхронным, заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Как написала омбудсмен на своей странице в соцсети Фейсбук в среду, в Брюсселе она встретилась с директором Европейской службы внешнего действия по работе с государствами Восточного партнерства и РФ Люком Девинем.

"Люк Девинь сообщл мне, что недавно его представители встретились с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой. Во время встречи речь шла о возможности доступа врачей к Кириллу Вышинскому, который подозревается в государственной измене. Украинская сторона готова обеспечить эти условия только при возможности синхронного доступа врачей к украинскому политзаключенному Павлу Грибу, который находится в сверкритическом состоянии", - написала Л.Денисова.

Геращенко: Нужно принять закон о статусе политзаключенного, военнопленного и заложника

Украинский омбудсмен также заверила, что во время беседы с Л.Девинером и начальником отдела РФ Европейской службы внешнего действия по работе с государствами Восточного партнерства и РФ Дирком Шубелем, европейские дипломаты заверили, что у ЕС четка позиция относительно украинских военнопленных.

"Они убеждены, что наши моряки имеют право на защиту согласно норм международного гуманитарного права. Также ожидают от РФ предоставления надлежащей медицинской помощи раненым и беспрепятственного доступа к ним консульских сотрудников", - отметила Л.Денисова.

19-летний П.Гриб был задержан 24 августа 2017 года во время посещения Беларуси. Позднее стало известно, что он находится в следственном изоляторе в Краснодаре.

Оккупанты удерживали заключенного украинца, которого еще 2 года назад освободил суд

В России П.Гриб обвинили в содействии в террористической деятельности. Дело П.Гриба было передано для рассмотрения в Северо-Кавказский окружной военный суд, он был этапирован из Краснодара в Ростов-на-Дону. Судебные слушания начались в июле 2018 г., подсудимый отрицает обвинения. В ноябре Северо-Кавказский окружной военный суд продлил арест П.Гриба до 24 апреля 2019 года.

30 января 2019 года глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что состояние здоровья П.Гриба критическое, к тому же за время нахождения в СИЗО у украинца появились "новые сложные заболевания".

Киев требует предоставить П.Грибу необходимую медицинскую помощь.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Заключенные, Врачи, Медицинская помощь, Людмила Денисова, Павел Гриб, Кирилл Вышинский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Аякс 1:2 Реал Мадрид: события матча
02 День святого Валентина 2019: СМС поздравления на украинском и русском языках
03 "Это то, чего требовала Украина": Зеркаль объяснила суть поправок в газовой директиве ЕС
04 День святого Валентина 2019: сладкие подарки для любимого человека
05 Супрун разрешили исполнять обязанности министра здравоохранения
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Кривом Роге на шахте погибли два горняка
В Кривом Роге на шахте погибли два горняка
Германия должна перестать помогать Северному потоку-2 обойти правила ЕС
Германия должна перестать помогать Северному потоку-2 обойти правила ЕС
Столтенберг рассказал, каким образом Россия укрепила НАТО
Столтенберг рассказал, каким образом Россия укрепила НАТО
СМС и короткие поздравления с Днем влюбленных 2019
СМС и короткие поздравления с Днем влюбленных 2019
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь