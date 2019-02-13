Денисова: Украина настаивает на одновременном доступе врачей к Грибу и Вышинскому

Новости Украины: Омбудсмен Людмила Денисова заявила, что доступ врачей к заключенным Кириллу Вышинскому и Павлу Грибу должен быть одновременным.

Доступ врачей к обвиняемому в Украине в государственной измене руководителю "РИА Новости-Украина" Кириллу Вышинскому и к обвиняемому в РФ украинцу Павлу Грибу должен быть синхронным, заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Как написала омбудсмен на своей странице в соцсети Фейсбук в среду, в Брюсселе она встретилась с директором Европейской службы внешнего действия по работе с государствами Восточного партнерства и РФ Люком Девинем.

"Люк Девинь сообщл мне, что недавно его представители встретились с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой. Во время встречи речь шла о возможности доступа врачей к Кириллу Вышинскому, который подозревается в государственной измене. Украинская сторона готова обеспечить эти условия только при возможности синхронного доступа врачей к украинскому политзаключенному Павлу Грибу, который находится в сверкритическом состоянии", - написала Л.Денисова.

Украинский омбудсмен также заверила, что во время беседы с Л.Девинером и начальником отдела РФ Европейской службы внешнего действия по работе с государствами Восточного партнерства и РФ Дирком Шубелем, европейские дипломаты заверили, что у ЕС четка позиция относительно украинских военнопленных.

"Они убеждены, что наши моряки имеют право на защиту согласно норм международного гуманитарного права. Также ожидают от РФ предоставления надлежащей медицинской помощи раненым и беспрепятственного доступа к ним консульских сотрудников", - отметила Л.Денисова.

19-летний П.Гриб был задержан 24 августа 2017 года во время посещения Беларуси. Позднее стало известно, что он находится в следственном изоляторе в Краснодаре.

В России П.Гриб обвинили в содействии в террористической деятельности. Дело П.Гриба было передано для рассмотрения в Северо-Кавказский окружной военный суд, он был этапирован из Краснодара в Ростов-на-Дону. Судебные слушания начались в июле 2018 г., подсудимый отрицает обвинения. В ноябре Северо-Кавказский окружной военный суд продлил арест П.Гриба до 24 апреля 2019 года.

30 января 2019 года глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что состояние здоровья П.Гриба критическое, к тому же за время нахождения в СИЗО у украинца появились "новые сложные заболевания".

Киев требует предоставить П.Грибу необходимую медицинскую помощь.