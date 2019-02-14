Итоги 13 февраля: суд по делу Гандзюк, Кабмин вернул на работу Супрун

Новости Украины: Шевченковский суд Киева опять не избрал меру пресечения председателю Херсонского областного совета Мангеру. Кабинет министров вернул на работу Супрун. Правительство Гройсмана отчиталось за 2018 год. С 1 марта впервые начнется автоматическая индексация пенсий. Такими были главные новости 13 февраля в Украине и мире.

Дело Гандзюк: новые подробности

Шевченковский суд Киева второй день подряд не смог избрать меру пресечения председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру. Его подозревают в организации убийства Екатерины Гандзюк. Заседание суда затянулось до полуночи и адвокаты подозреваемого заявили, что очень устали. Поэтому заседание суда перенесли на 14 февраля, а именно на 10:30.

Обещанные имена организаторов убийства активистки глава Херсонского облсовета до сих пор не назвал, а теперь уверяет, что не понимает и причину обвинений.

Если суд примет Мангера под стражу, его могут выпустить из-под ареста. Залог 1 миллион гривен готово внести киевское адвокатское объединение "Барристерс". Трое представителей именно этого объединения защищают Мангера в суде.

Позже Владислав Мангер заявил, что убийство Екатерины Гандзюк заказал генерал СБУ Даниил Доценко, который к 2018 году возглавлял Херсонскую СБУ. Однако, в Службе безопасности Украины сразу отреагировали на это обвинение.

"Заявление является абсурдным, безосновательным и клеветническим"– заявила спикер СБУ Елена Гитлянская.

Прокурор Виктория Калита во время судовго заседания заявила, что подозреваемые в организации убийства Екатерины Гандзюк, Владислав Мангер и Алексей Левин, платили потенциальным свидетелям по делу за молчание.

Кабинет министров вернул на работу Супрун

Временно отстраненная от должности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун все равно пришла на заседание правительства (отчитывались о работе за 2018 год).

Кабинет министров Украины вечером 13 февраля, принял распоряжение, которое позволяет Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины. Отныне она может подписывать документы о распределении лекарств и вакцин. Соответствующее распоряжение позволяет разблокировать наиболее критические вопросы работы Минздрава.

"Этот исключительный шаг Кабинета министров является ответом на то, что работа Минздрава Украины была заблокирована решением Окружного административного суда Киева",– сообщают в Минздраве.

В Кабмине уточнили показатели экономики за 2018 год

Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) оперативно оценило рост ВВП в 3,2%.

По его словам, реальный ВВП за 2018 год будет не меньше, чем 3,2%.

Также премьер отметил, что инфляция осталась на уровне менее 10% в 2018 году, а доходы государственного бюджета составили 928,1 миллиарда гривен, что на 17% больше показателя за 2017 год.

Индексация пенсий

В Украине с 1 марта впервые начнется автоматическая индексация пенсий.

Об этом в ходе заседания Кабинета министров заявил премьер-министр Владимир Гройсман в среду, 13 февраля.

По его словам, за минувший год средний размер пенсии вырос в 1,5 раза. Гройсман также объявил, что с 1 марта начнется первая автоматическая индексация пенсий.

"В прошлом году пенсии были повышены на 1476 гривен для 550 тысяч военных пенсионеров", - подчеркнул он.

Херсонский арбуз хотят запатентовать

Херсонский арбуз может стать продуктом с защищенным географическим указанием, сообщила и.о. министра аграрной политики Ольга Трофимцева со ссылкой на проект "Географические указания в Украине".

"Херсонские арбузы стали на шаг ближе к регистрации географического указания. Вчера в Херсоне состоялась учредительная конференция Ассоциации производителей херсонского арбуза. Семь организаций-учредителей представляют бахчеводство, экспортную деятельность и научно-исследовательскую сферу. В ближайшее время учредительные документы Ассоциации будут представлены для государственной регистрации", - говорится в сообщении проекта "Географические указания в Украине".

Свитолина впервые обыграла Остапенко

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№7 WTA) выиграла поединок второго круга на хардовом турнире серии Премьер в Дохе (Катар). 24-летняя украинка в двух сетах одолела представительницу Латвии Алена Остапенко (№22 WTA).