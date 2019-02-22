В Музее Майдана прошло мероприятие "Рожденные летать" (Фото)

Новости Украины: В выставочном центре Музея Майдана в центре Киева состоялось мероприятие "Рожденные летать"- посвященное героям Небесной сотни.

Мероприятие "Рожденные летать" - посвященное героям Небесной сотни - состоялось в информационно-выставочном центре Музея Майдана в центре Киева.

Свои истории о Революции достоинства рассказывали очевидцы и непосредственные участники трагических событий в центре Киева в 2013-2014 годах - певица и композитор Светлана Касьянськая и трубач Константин Олейник.

Перед зрителями предстали картины тех дней, видео, рассказы.Светлана рассказала, как написанная ею книга спасла ей жизнь. В ночь перед разгоном Майдана она пошла получить из печати свою книгу "Каникулы в селе". В тот день погибли 8 человек, нанесены телесные повреждения 206, из них 35-ти – тяжкие, 31 человек был в состоянии средней тяжести.

В ночь на 19 февраля 2014 года, во время Революции достоинства, произошел штурм Майдана, захват и поджог здания Федерации профсоюзов Украины.

В период 18-20 февраля 2014 года в центре Киева погибли около ста человек, несколько десятков пропали без вести, более тысячи получили ранения, а сотни были арестованы и подвергнуты пыткам.