Приметы и обряды на 25 февраля – День Алексея

Новости Украины: В православной церкви 25 февраля почитают память святых Алексия и Мелетия.

Именно на 25 февраля старались промораживать семена, что сулило хороший урожай, поскольку семена "закалятся" и дадут лучшие всходы при посадке весной. Поэтому, зерно выставляли на мороз, а потом относили в теплое место. Верили, что так зерно закаляется и заряжается Божьей силой, поскольку Бог в этот день смотрит с небес на людей.

В православной церкви 25 февраля почитают память святых Алексия и Мелетия. В народе 25 февраля называли "рыбным днем", поскольку на ужин было принято готовить пироги-расстегаи с начинкой из рыбы. Помимо этого, многочисленные приметы в этот день были призваны подсказать рыболовам, когда ожидать хорошего клева и удачу.

Для хозяек на Руси 25 февраля - особенный день. Верили, что если пряжу положить на снег, подержать ее на морозе, то работа будет спориться, а вещи, сшитые из такой пряжи, прослужат своим владельцам намного дольше.

Кроме того, в старину знахари старались именно 25 февраля лечить испуг. Считалось, если человек испугался очень сильно, то исцелять его необходимо особым образом, иначе он впоследствии заболеет. Для лечения испуга применяли магические ритуалы и заговоры.

Народные приметы

Туманы на Алексеев день – лето будет дождливым

Вьюга 25 февраля – примета к тому, что летом будет выпадать много осадков

На небе звезды – в этом году удастся собрать богатый урожай

Сосульки висят длинные – можно рассчитывать на хороший урожай овощей

Ручьи потекли – примета к тому, что рыба будет хорошо ловиться

Холодный день – весна наступит рано и будет теплой

Если выставить пряжу на морозе 25 февраля – можно ожидать богатства и удачи. Особенно, если мастерица вдобавок выставит во двор еще и свою прялку

Нельзя начинать новые дела или планировать поездки – все это, по приметам, приведет к неудачам

На Алексея иногда снятся вещие сны, и на них стоит обратить особое внимание. Так, если 25 февраля приснились рукавицы – жди незваного гостя, квас – возможен обман, орехи и семечки – мелкие неприятности придут, обезьяны – есть вероятность совершить необдуманный поступок.