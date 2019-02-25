Итоги 24 февраля: Вручение Оскаров, марши памяти в России, выборы в Молдове и ультиматум Maruv

Новости Украины: В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения "Оскара". Выборы в парламент прошли в Молдове. В России устроили массовые марши памяти Бориса Немцова. Певице Maruv выдвинули ультиматум по участию в Евровидении. Такими были главные новости воскресенья, 24 февраля, в Украине и Мире.

В Лос-Анджелесе прошла 91-ая церемония награждения Оскар

В Лос-Анджелесе состоялась 91-я церемония вручения кинопремии "Оскар". Впервые за последние 30 лет она состоялась без ведущего. Но это не помешало прозвучать завуалированным шуткам про президента Дональда Трампа. Также войдет в историю речь режиссера Спайка Ли о расизме.

Триумфатором вечера стал фильм "Богемная рапсодия". Он собрал четыре статуэтки. По три награды у фильмов "Зеленая книга", "Рома" и "Черная пантера"

Марш памяти Немцова и "Украина, мы с тобой"

В России в нескольких городах продолжались марши памяти Бориса Немцова – убитого оппозиционного политика. На акции 24 февраля в Москве участники скандировали "Всех не перестреляешь", "Россия будет свободной", и "Украина, мы с тобой". Также звучали требования освободить из российских тюрем украинских пленных.

В Москве полиция разрешила митингующим принести с собой плакаты. Однако людей в специальной палатке осматривали правоохранители и сотрудники управления по противодействию экстремизму МВД России. К демонстрантам в Москве присоединились известные политики – российский оппозиционер Алексей Навальный и экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак.

На акции в Санкт-Петербурге участники марша скандировали: "Герои не умирают", "Россия без Путина", "Нет войне" и "Путин – вор".

В некоторых городах России массовые марши отменили. В Нижнем Новгороде организаторы вынуждены были отказаться от акции из-за запрета властей на проведение публичных мероприятий в центре города. Акция в память о Немцова там пройдет в виде одиночных пикетов.

Выборы в парламент прошли в Молдове

В Молдове состоялись парламентские выборы. Выборы впервые прошли по смешанной системе: 50 депутатов избираются по партийным спискам и 51 – по одномандатным округам.

После обработки 95% протоколов партия социалистов республики Молдова лидирует с 31,75%. Блок ACUM набрал 25,26%, у правящей в настоящее время Демократической партии – 24,48% голосов, партия ШОР набрала 8,55%.

Таким образом, по предварительным оценкам, всего Партия социалистов может набрать 33-35 мандатов из 101, Демократическая партия - около 30, блок ACUM - около 25 мест в парламенте, Партия Шора - восемь мандатов. Остальные, около 10 мандатов, достанутся независимым кандидатам или представителям других партий по одномандатным округам.

Певице Maruv выдвинули ультиматум по участию в Евровидении

Певица Maruv (Анна Корсун) победила в украинском национальном отборе на Евровидение-2019. Это вызвало бурную реакцию пользователей социальных сетей – от радости за певицу до разгромной критики. Ведь Maruv неоднократно гастролировала в России и имеет там запланированы концерты.

Maruv получила на ознакомление контракт с "Суспільним мовленням", который запрещает гастролировать в России. У артистки есть сутки на ознакомление со всеми условиями контракта и на принятие решения по ним.

Несмотря на победу Maruv, в результате возникшего вокруг нее скандала Национальная общественная телерадиокомпания еще окончательно не решила, отправлять певицу на Евровидение-2019.

В Киеве прошло вече за честные выборы

В центре Киева националистические партии и организации провели акцию Вече достоинства с требованиями "За чистые выборы, за достойную жизнь", выступая против практики подкупа избирателей. Собравшиеся держали в руках партийные флаги, а также сделанные от руки или напечатанные плакаты с лозунгами по теме подкупа избирателей на выборах и торговли голосами.

В вече, организаторами которого выступили ВО "Свобода", "Правый сектор", "Сокол", ОУН, Конгресс украинских националистов, С14, ОО "Яворина" и т.д., приняли участие несколько тысяч человек. Многие из собравшихся держали в руках партийные флаги, а также сделанные от руки или напечатанные плакаты с лозунгами, касающимися темы подкупа избирателей на выборах и торговли голосами.