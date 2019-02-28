Погода в последний день зимы будет коварной: украинцев ждет ветер и дождь

Нынешняя зима, которая не отличалась суровостью, и в последний день зимы, 28 февраля, порадует украинцев довольно теплой, но ветреной погодой, которую принесет атлантический воздух с Западной Европы, сообщает в среду Укргидрометцентр. В целом по стране без существенных осадков, только в восточных, Сумской, Черниговской, Полтавской областях днем небольшой дождь и мокрый снег.
Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, в западных областях, днем в Украине, кроме севера, порывы 15-20 м/с.
Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза; днем 0-5° тепла, на Правобережье 6-11° тепла.
В Киеве - без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с, порывистый. Температура ночью 0-2° мороза, днем 7-9° тепла.
Прогноз погоды на 28 февраля, Фото: meteo.gov.ua
Погода в городах Украины на 28 февраля:
На 1 марта в восточных, большинстве северных, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской областях, ночью и в Карпатском регионе небольшой мокрый снег, на остальной территории без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.
Температура в течение суток от 1° мороза до 4° тепла ( в южной части и на Закарпатье днем 4-9 ° тепла).
В Киеве –небольшой мокрый снег. Ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура в течение суток 1-3° тепла.
Прогноз погоды на 1 марта, Фото: meteo.gov.ua
2 марта без осадков, лишь в восточной части небольшой снег. Температура ночью 3-8° мороза; днем 0-5° мороза, на западе и юге страны до 3° тепла; в Карпатах и на севере Левобережья ночью 6-11° мороза, днем 3-6° мороза. Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с, 1 марта порывы 15-20 м/с.
В столичном регионе без осадков; температура ночью 3-8° мороза; днем 0-5° мороза. Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с, 1 марта местами порывы 15-20 м/с.
Прогноз погоды на 2 марта, Фото: meteo.gov.ua
Синоптики 3-4 марта осадки не прогнозируют, только в западных и северных областях 4 марта ночью снег, днем дождь. Температура ночью 1-7° мороза, днем 1-7° тепла; 3 марта в восточных областях и на севере Левобережья ночью 7-13° мороза, днем около 0°; 4 марта в западных областях ночью около 0°, днем 7-13° тепла.
На Киевщине 3 марта без осадков, 4 марта ночью снег, днем дождь. Температура ночью 2-7° мороза, днем 1-6° тепла.
Прогноз погоды на 3 марта, Фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды на 4 марта, Фото: meteo.gov.ua
Напомним, народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в марте будет держаться холодная погода. лишь в конце месяца ожидается потепление.
Практически в течение всего марта в Украине будет держаться холодная погода, потепление ожидается только в конце месяца.
"Первые семь дней марта будут достаточно морозными. С 1 по 4 марта морозы будут на уровне 5-6 градусов, а ночные могут доходить и до 9 градусов ниже нуля. Далее с 4 по 10 марта небольшое потепление: от 1 до 3 градусов мороза. В общем, первые семь дней марта просчитываются холодными, правда некоторые синоптики говорят, что в Украину придет ранняя весна, но мои расчеты этого не подтверждают", - рассказал он. По его прогнозу, в середине марта ожидаются температурные "качели".