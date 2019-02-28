Погода в последний день зимы будет коварной: украинцев ждет ветер и дождь

Новости Украины: Погода в Украине в четверг, 28 февраля, еще будет февральской, однако с весной в воздухе.

Нынешняя зима, которая не отличалась суровостью, и в последний день зимы, 28 февраля, порадует украинцев довольно теплой, но ветреной погодой, которую принесет атлантический воздух с Западной Европы, сообщает в среду Укргидрометцентр. В целом по стране без существенных осадков, только в восточных, Сумской, Черниговской, Полтавской областях днем небольшой дождь и мокрый снег.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, в западных областях, днем в Украине, кроме севера, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза; днем 0-5° тепла, на Правобережье 6-11° тепла.

В Киеве - без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с, порывистый. Температура ночью 0-2° мороза, днем 7-9° тепла.

Прогноз погоды на 28 февраля, Фото: meteo.gov.ua

Погода в городах Украины на 28 февраля:

Ужгород – дождь, ночью -1...+1, днем +9...+10

– дождь, ночью -1...+1, днем +9...+10 Львов – ясно, ночью -1...+1, днем +10...+12

– ясно, ночью -1...+1, днем +10...+12 Ивано-Франковск – ясно, ночью 0...+2, днем +10...+12

– ясно, ночью 0...+2, днем +10...+12 Тернополь – ясно, ночью 0...+2, днем +10...+12

– ясно, ночью 0...+2, днем +10...+12 Черновцы – ясно, ночью -1...-3, днем +9...+11

– ясно, ночью -1...-3, днем +9...+11 Хмельницкий – ясно, ночью +1...+3, днем +10...+12

– ясно, ночью +1...+3, днем +10...+12 Луцк – ясно, ночью 0...+2, днем +8...+10

– ясно, ночью 0...+2, днем +8...+10 Ровно – дождь, ночью -1...+1, днем +7...+9

– дождь, ночью -1...+1, днем +7...+9 Житомир – ясно, ночью -1...+1, днем +8...+10

– ясно, ночью -1...+1, днем +8...+10 Винница – ясно, ночью 0...+2, днем +8...+10

– ясно, ночью 0...+2, днем +8...+10 Одесса –ясно. ночью -1...+1, днем +9...+11

–ясно. ночью -1...+1, днем +9...+11 Николаев – ясно, ночью -1...-3, днем +8...+10

– ясно, ночью -1...-3, днем +8...+10 Херсон – ясно, ночью -1...-3, днем +3...+5

– ясно, ночью -1...-3, днем +3...+5 Симферополь – ясно, ночью 0...+2, днем +2...+4

– ясно, ночью 0...+2, днем +2...+4 Кропивницкий – ясно. ночью 0...-2, днем +5...+7

– ясно. ночью 0...-2, днем +5...+7 Черкассы – ясно, ночью -1...-3, днем +6...+8

– ясно, ночью -1...-3, днем +6...+8 Чернигов – дождь, ночью -1...-3, днем +3...+5

– дождь, ночью -1...-3, днем +3...+5 Сумы – дождь, ночью -1...-3, днем +1...+3

– дождь, ночью -1...-3, днем +1...+3 Полтава – дождь, ночью -1...-3, днем +2...+4

– дождь, ночью -1...-3, днем +2...+4 Днепр – ясно, ночью -1...-3, днем +3...+5

– ясно, ночью -1...-3, днем +3...+5 Запорожье – ясно, ночью -1...-3, днем +2...+4

– ясно, ночью -1...-3, днем +2...+4 Донецк – снег, ночью 0...-2, днем +1...+3

– снег, ночью 0...-2, днем +1...+3 Луганск – снег, ночью -1...-3, днем 0...+2

– снег, ночью -1...-3, днем 0...+2 Харьков – снег, ночью -1...-3, днем +1...+3

– снег, ночью -1...-3, днем +1...+3 Киев – ясно, ночью 0...-2, днем +7...+9

На 1 марта в восточных, большинстве северных, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской областях, ночью и в Карпатском регионе небольшой мокрый снег, на остальной территории без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура в течение суток от 1° мороза до 4° тепла ( в южной части и на Закарпатье днем 4-9 ° тепла).

В Киеве –небольшой мокрый снег. Ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура в течение суток 1-3° тепла.

Прогноз погоды на 1 марта, Фото: meteo.gov.ua

2 марта без осадков, лишь в восточной части небольшой снег. Температура ночью 3-8° мороза; днем 0-5° мороза, на западе и юге страны до 3° тепла; в Карпатах и на севере Левобережья ночью 6-11° мороза, днем 3-6° мороза. Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с, 1 марта порывы 15-20 м/с.

В столичном регионе без осадков; температура ночью 3-8° мороза; днем 0-5° мороза. Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с, 1 марта местами порывы 15-20 м/с.

Прогноз погоды на 2 марта, Фото: meteo.gov.ua

Синоптики 3-4 марта осадки не прогнозируют, только в западных и северных областях 4 марта ночью снег, днем дождь. Температура ночью 1-7° мороза, днем 1-7° тепла; 3 марта в восточных областях и на севере Левобережья ночью 7-13° мороза, днем около 0°; 4 марта в западных областях ночью около 0°, днем 7-13° тепла.

На Киевщине 3 марта без осадков, 4 марта ночью снег, днем дождь. Температура ночью 2-7° мороза, днем 1-6° тепла.

Прогноз погоды на 3 марта, Фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 4 марта, Фото: meteo.gov.ua

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в марте будет держаться холодная погода. лишь в конце месяца ожидается потепление.

Практически в течение всего марта в Украине будет держаться холодная погода, потепление ожидается только в конце месяца.

"Первые семь дней марта будут достаточно морозными. С 1 по 4 марта морозы будут на уровне 5-6 градусов, а ночные могут доходить и до 9 градусов ниже нуля. Далее с 4 по 10 марта небольшое потепление: от 1 до 3 градусов мороза. В общем, первые семь дней марта просчитываются холодными, правда некоторые синоптики говорят, что в Украину придет ранняя весна, но мои расчеты этого не подтверждают", - рассказал он. По его прогнозу, в середине марта ожидаются температурные "качели".