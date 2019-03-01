Погода 1 марта: первый день весны будет снежным и холодным

Новости Украины: В первые дни весны в Украине похолодает, во многих областях пройдет небольшой снег.

Весна начнется вторжением в Украину новой порции холодного воздуха из Скандинавии, которое будет сопровождаться усилением ветра, сообщает Укргидрометцентр.

1 марта в Украине ожидается небольшой мокрый снег, на юге с дождем, лишь днем в западных областях без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура в течение суток 0-5° тепла (днем на юге и на Закарпатье 5-10° тепла).

В Киеве - небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура в течение суток 0-2° тепла.

Прогноз погоды на 1 марта, Фото: meteo.gov.ua

Погода в городах Украины на 1 марта:

Ужгород – ясно, ночью +1...+3, днем +7...+9

– ясно, ночью +1...+3, днем +7...+9 Львов – ясно, ночью -1...+1, днем +3...+5

– ясно, ночью -1...+1, днем +3...+5 Ивано-Франковск – ясно, ночью 0...+2, днем +4...+6

– ясно, ночью 0...+2, днем +4...+6 Тернополь – ясно, ночью 0...+2, днем +3...+5

– ясно, ночью 0...+2, днем +3...+5 Черновцы – ясно, ночью 0...+2, днем +4...+6

– ясно, ночью 0...+2, днем +4...+6 Хмельницкий – ясно, ночью 0...+2, днем +3...+5

– ясно, ночью 0...+2, днем +3...+5 Луцк – ясно, ночью 0...+2, днем +2...+4

– ясно, ночью 0...+2, днем +2...+4 Ровно – ясно, ночью 0...+2, днем +2...+4

– ясно, ночью 0...+2, днем +2...+4 Житомир – снег, ночью 0...+2, днем +2...+4

– снег, ночью 0...+2, днем +2...+4 Винница – ясно, ночью +1...+3, днем +2...+4

– ясно, ночью +1...+3, днем +2...+4 Одесса –ясно, ночью +3...+5, днем +6...+8

–ясно, ночью +3...+5, днем +6...+8 Николаев – ясно, ночью +2...+4, днем +6...+8

– ясно, ночью +2...+4, днем +6...+8 Херсон – дождь, ночью +2...+4, днем +6...+8

– дождь, ночью +2...+4, днем +6...+8 Симферополь – дождь, ночью +2...+4, днем +7...+9

– дождь, ночью +2...+4, днем +7...+9 Кропивницкий – снег, ночью и днем +2...+4

– снег, ночью и днем +2...+4 Черкассы – снег, +1...+3, днем +2...+4

– снег, +1...+3, днем +2...+4 Чернигов – снег, ночью 0...+2, днем +2...+4

– снег, ночью 0...+2, днем +2...+4 Сумы – снег, ночью 0...+2, днем +2...+4

– снег, ночью 0...+2, днем +2...+4 Полтава – снег, ночью 0...+2, днем +2...+4

– снег, ночью 0...+2, днем +2...+4 Днепр – снег, ночью +1...+3, днем +3...+5

– снег, ночью +1...+3, днем +3...+5 Запорожье – снег, ночью +1...+3, днем +4...+6

– снег, ночью +1...+3, днем +4...+6 Донецк – снег, ночью +1...+3, днем +3...+5

– снег, ночью +1...+3, днем +3...+5 Луганск – снег, ночью +1...+3, днем +2...+4

– снег, ночью +1...+3, днем +2...+4 Харьков – снег, ночью 0...+2, днем +2...+4

– снег, ночью 0...+2, днем +2...+4 Киев – ясно, ночью и днем 0...-2, днем 0...+2

В ближайшие выходные, 2-3 марта, сохранится переменная облачность. Без осадков, лишь в восточной части 2 марта местами небольшой снег.

В среду, 2 марта, в Украине без осадков, лишь в восточной части страны местами пройдет небольшой снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° мороза; днем от 3° мороза до 2° тепла, в Закарпатской и Одесской областях до 5° тепла.

В Киеве - без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-6° мороза, днем около 0°.

Прогноз погоды на 2 марта, Фото: meteo.gov.ua

3 марта ветер северо-западный с переходом в юго-западный, 7-12 м /с, в западных, северных и Винницкой областях порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 6-11° мороза, днем 0-5° тепла, в западной части 6-10° тепла.

В Киеве без осадков. Ветер северо-западный с переходом в юго-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° мороза; днем от 3° мороза до 2° тепла.

Прогноз погоды на 3 марта, Фото: meteo.gov.ua

В течение 4-5 марта синоптики прогнозируют дожди (в южной части местами небольшие), ночью 4 марта в северных областях с мокрым снегом. Температура ночью 4 марта от 4° мороза до 2° тепла, в западных областях до 5° тепла, 5 марта 0-6° тепла; днем 5-11°, на востоке страны 0-6° тепла. В течение 4-5 марта в столице ожидаются дожди (ночью 4 марта с мокрым снегом).

Температура ночью 4 марта от 2° тепла до 3° мороза, 5 марта 0-5° тепла; днем 5-10° тепла.

Прогноз погоды на 4 марта, Фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 5 марта, Фото: meteo.gov.ua

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в марте будет держаться холодная погода. лишь в конце месяца ожидается потепление.

Практически в течение всего марта в Украине будет держаться холодная погода, потепление ожидается только в конце месяца.

"Первые семь дней марта будут достаточно морозными. С 1 по 4 марта морозы будут на уровне 5-6 градусов, а ночные могут доходить и до 9 градусов ниже нуля. Далее с 4 по 10 марта небольшое потепление: от 1 до 3 градусов мороза. В общем, первые семь дней марта просчитываются холодными, правда некоторые синоптики говорят, что в Украину придет ранняя весна, но мои расчеты этого не подтверждают", - рассказал он. По его прогнозу, в середине марта ожидаются температурные "качели".