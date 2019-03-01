Скачать
Пятница, 01.03.2019
В Украине рынок газа переходит на суточную балансировку
В Украине рынок газа переходит на суточную балансировку
Итоги 28 февраля: выход депутатов из БПП и переговоры Ким Чен Ына и Трампа
Итоги 28 февраля: выход депутатов из БПП и переговоры Ким Чен Ына и Трампа
Определился соперник Барселоны в финале Кубка Испании-2019
Определился соперник Барселоны в финале Кубка Испании-2019
Приметы и обряды на 1 марта – Ярилин день
Приметы и обряды на 1 марта – Ярилин день

Погода 1 марта: первый день весны будет снежным и холодным

Смотрите фото (6)
Погода 1 марта: первый день весны будет снежным и холодным
08:35 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: В первые дни весны в Украине похолодает, во многих областях пройдет небольшой снег.

Весна начнется вторжением в Украину новой порции холодного воздуха из Скандинавии, которое будет сопровождаться усилением ветра, сообщает Укргидрометцентр.

1 марта в Украине ожидается небольшой мокрый снег, на юге с дождем, лишь днем в западных областях без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура в течение суток 0-5° тепла (днем на юге и на Закарпатье 5-10° тепла).

В Киеве - небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура в течение суток 0-2° тепла.

Прогноз погоды на 1 марта, Фото: meteo.gov.ua

Погода в городах Украины на 1 марта:

  • Ужгород – ясно, ночью +1...+3, днем +7...+9
  • Львов – ясно, ночью -1...+1, днем +3...+5
  • Ивано-Франковск – ясно, ночью  0...+2, днем +4...+6
  • Тернополь –  ясно, ночью 0...+2, днем +3...+5
  • Черновцы – ясно, ночью 0...+2, днем +4...+6
  • Хмельницкий – ясно, ночью 0...+2, днем +3...+5
  • Луцк –  ясно, ночью  0...+2, днем +2...+4
  • Ровно –  ясно, ночью  0...+2, днем +2...+4
  • Житомир – снег, ночью  0...+2, днем +2...+4
  • Винница – ясно, ночью  +1...+3, днем +2...+4
  • Одесса –ясно, ночью +3...+5, днем +6...+8
  • Николаев – ясно, ночью +2...+4, днем +6...+8
  • Херсон – дождь, ночью +2...+4, днем +6...+8
  • Симферополь – дождь, ночью +2...+4, днем +7...+9
  • Кропивницкий – снег, ночью и днем +2...+4
  • Черкассы – снег, +1...+3, днем +2...+4
  • Чернигов – снег, ночью 0...+2, днем +2...+4
  • Сумы –   снег, ночью 0...+2, днем +2...+4
  • Полтава –  снег, ночью 0...+2, днем +2...+4
  • Днепр – снег, ночью +1...+3, днем +3...+5
  • Запорожье – снег, ночью +1...+3, днем +4...+6
  • Донецк –  снег, ночью +1...+3, днем +3...+5
  • Луганск – снег, ночью +1...+3, днем +2...+4
  • Харьков –  снег, ночью 0...+2, днем +2...+4
  • Киев – ясно, ночью и днем 0...-2, днем 0...+2 

В ближайшие выходные, 2-3 марта, сохранится переменная облачность. Без осадков, лишь в восточной части 2 марта местами небольшой снег.

В среду, 2 марта, в Украине без осадков, лишь в восточной части страны местами пройдет небольшой снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° мороза; днем от 3° мороза до 2° тепла, в Закарпатской и Одесской областях до 5° тепла.

В Киеве - без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-6° мороза, днем около 0°.

Прогноз погоды на 2 марта, Фото: meteo.gov.ua

3 марта ветер северо-западный с переходом в юго-западный, 7-12 м /с, в западных, северных и Винницкой областях порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 6-11° мороза, днем 0-5° тепла, в западной части 6-10° тепла. 

В Киеве без осадков. Ветер северо-западный с переходом в юго-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° мороза; днем от 3° мороза до 2° тепла.

Прогноз погоды на 3 марта, Фото: meteo.gov.ua

В течение 4-5 марта синоптики прогнозируют дожди (в южной части местами небольшие), ночью 4 марта в северных областях с мокрым снегом. Температура ночью 4 марта от 4° мороза до 2° тепла, в западных областях до 5° тепла, 5 марта 0-6° тепла; днем 5-11°, на востоке страны 0-6° тепла. В течение 4-5 марта в столице ожидаются дожди (ночью 4 марта с мокрым снегом).

Температура ночью 4 марта от 2° тепла до 3° мороза, 5 марта 0-5° тепла; днем 5-10° тепла.

Прогноз погоды на 4 марта, Фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 5 марта, Фото: meteo.gov.ua

Великий пост 2019: начало поста и что категорически нельзя

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в марте будет держаться холодная погода. лишь в конце месяца ожидается потепление.

Практически в течение всего марта в Украине будет держаться холодная погода, потепление ожидается только в конце месяца.

Поздняя или ранняя: львовская бабачиха предсказала весну

"Первые семь дней марта будут достаточно морозными. С 1 по 4 марта морозы будут на уровне 5-6 градусов, а ночные могут доходить и до 9 градусов ниже нуля. Далее с 4 по 10 марта небольшое потепление: от 1 до 3 градусов мороза. В общем, первые семь дней марта просчитываются холодными, правда некоторые синоптики говорят, что в Украину придет ранняя весна, но мои расчеты этого не подтверждают", - рассказал он. По его прогнозу, в середине марта ожидаются температурные "качели".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Погода, Снег, Мороз, Прогноз погоды, 1 марта, Погода 1 марта.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 1 марта 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 1 марта – Ярилин день
03 Штаб ООС: противник 10 раз обстрелял позиции украинских войск
04 Минобороны будет закупать оружие, которое не производят в Украине
05 "Новая газовая война": Климкин выразил свое мнение о Nord Stream 2
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Территория Харькова незаконно выделенная под гаражи возвращена общине
Территория Харькова незаконно выделенная под гаражи возвращена общине
В Украине стартуют профилактические мероприятия &quot;Мигрант&quot;
В Украине стартуют профилактические мероприятия "Мигрант"
Погода 1 марта: первый день весны будет снежным и холодным
Первый день весны будет снежным и холодным
Рецепт дня: слоенный пирог с сыром
Рецепт дня: слоенный пирог с сыром
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь