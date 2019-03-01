Погода 1 марта: первый день весны будет снежным и холодным

Весна начнется вторжением в Украину новой порции холодного воздуха из Скандинавии, которое будет сопровождаться усилением ветра, сообщает Укргидрометцентр.
1 марта в Украине ожидается небольшой мокрый снег, на юге с дождем, лишь днем в западных областях без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура в течение суток 0-5° тепла (днем на юге и на Закарпатье 5-10° тепла).
В Киеве - небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура в течение суток 0-2° тепла.
Прогноз погоды на 1 марта, Фото: meteo.gov.ua
Погода в городах Украины на 1 марта:
В ближайшие выходные, 2-3 марта, сохранится переменная облачность. Без осадков, лишь в восточной части 2 марта местами небольшой снег.
В среду, 2 марта, в Украине без осадков, лишь в восточной части страны местами пройдет небольшой снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° мороза; днем от 3° мороза до 2° тепла, в Закарпатской и Одесской областях до 5° тепла.
В Киеве - без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-6° мороза, днем около 0°.
Прогноз погоды на 2 марта, Фото: meteo.gov.ua
3 марта ветер северо-западный с переходом в юго-западный, 7-12 м /с, в западных, северных и Винницкой областях порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 6-11° мороза, днем 0-5° тепла, в западной части 6-10° тепла.
В Киеве без осадков. Ветер северо-западный с переходом в юго-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° мороза; днем от 3° мороза до 2° тепла.
Прогноз погоды на 3 марта, Фото: meteo.gov.ua
В течение 4-5 марта синоптики прогнозируют дожди (в южной части местами небольшие), ночью 4 марта в северных областях с мокрым снегом. Температура ночью 4 марта от 4° мороза до 2° тепла, в западных областях до 5° тепла, 5 марта 0-6° тепла; днем 5-11°, на востоке страны 0-6° тепла. В течение 4-5 марта в столице ожидаются дожди (ночью 4 марта с мокрым снегом).
Температура ночью 4 марта от 2° тепла до 3° мороза, 5 марта 0-5° тепла; днем 5-10° тепла.
Прогноз погоды на 4 марта, Фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды на 5 марта, Фото: meteo.gov.ua
Напомним, народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в марте будет держаться холодная погода. лишь в конце месяца ожидается потепление.
Практически в течение всего марта в Украине будет держаться холодная погода, потепление ожидается только в конце месяца.
"Первые семь дней марта будут достаточно морозными. С 1 по 4 марта морозы будут на уровне 5-6 градусов, а ночные могут доходить и до 9 градусов ниже нуля. Далее с 4 по 10 марта небольшое потепление: от 1 до 3 градусов мороза. В общем, первые семь дней марта просчитываются холодными, правда некоторые синоптики говорят, что в Украину придет ранняя весна, но мои расчеты этого не подтверждают", - рассказал он. По его прогнозу, в середине марта ожидаются температурные "качели".