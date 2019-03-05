До 15° тепла: в Украину придет весеннее тепло, но возможны дожди

В ближайшие сутки, 5 марта, теплый воздух, перемещающийся из Западной Европы, охватит всю территорию Украины, но будет ветрено, сообщает Укргидрометцентр. Ожидается значительное падение атмосферного давления, которое днем в северо-западной части страны сменится его ростом.
В западных, восточных, днем и в северных, Черкасской и Винницкой областях небольшой дождь, на высокогорье Карпат, ночью и на востоке страны с мокрым снегом, на остальной территории без существенных осадков. Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 6-11°, на юге местами 13-15°.
В Киеве - ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 7-9°.
Прогноз погоды на 5 марта, Фото: meteo.gov.ua
Погода в городах Украины на 5 марта:
6 марта - без существенных осадков, лишь в Крыму днем дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 4° тепла до 2° мороза, днем 4-9° тепла, на юге до 12°. В Киеве - без существенных осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 5-7°.
Прогноз погоды на 6 марта, Фото: meteo.gov.ua
7 марта синоптики прогнозируют в Украине переменную облачность, без существенных осадков, лишь в Крыму днем дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза; днем 4-9° тепла, на юге страны - до 12°. В Прикарпатье и Закарпатье 11-16° тепла.
В столице 7 марта - переменная облачность. Существенных осадков не ожидается. Ветер западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 7-12° тепла.
Прогноз погоды на 7 марта, Фото: meteo.gov.ua
8 марта в Украине без существенных осадков. 9 марта ожидается небольшой дождь (на юге и востоке страны местами). Температура ночью 1-7° тепла.
8 марта на Левобережье от 3° тепла до 3° мороза; днем 10-16° тепла, в восточной части страны. 9 марта - в западных и северных областях 7-13°.
В столице 8 марта синоптики осадков не прогнозируют, 9 марта - небольшой дождь. Температура ночью 2-7° тепла; днем 8 марта 11-16°, 9 марта 8-13°.
Прогноз погоды на 8 марта, Фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды на 9 марта, Фото: meteo.gov.ua
Как сообщалось, начнется весна довольно прохладно. Порывистый ветер не добавит уюта, а к нему добавятся еще и осадки в виде мокрого снега.
Такая погода продержится неделю. Несмотря на дневное тепло, будет облачно, дождливо.
На второй неделе дневная погода будет оставаться на отметке в 10 градусов тепла. Ночью температура уже не будет такой морозной – будет держаться около нуля. А солнечная погода будет чередоваться с пасмурно-дождливой.
На третьей и четвертой неделе столбики термометра днем будут прыгать от 4 до 8 градусов с отметкой плюс. После 26 марта и до конца месяца ночью могут быть серьезные, как для весны, заморозки до -7 градусов.