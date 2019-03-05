До 15° тепла: в Украину придет весеннее тепло, но возможны дожди

Новости Украины: Погода в Украине во вторник, 5 марта, будет по-весеннему теплой, но с порывистым ветром, только в западных и северных областях возможны дожди и облачность.

В ближайшие сутки, 5 марта, теплый воздух, перемещающийся из Западной Европы, охватит всю территорию Украины, но будет ветрено, сообщает Укргидрометцентр. Ожидается значительное падение атмосферного давления, которое днем в северо-западной части страны сменится его ростом.

В западных, восточных, днем и в северных, Черкасской и Винницкой областях небольшой дождь, на высокогорье Карпат, ночью и на востоке страны с мокрым снегом, на остальной территории без существенных осадков. Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 6-11°, на юге местами 13-15°.

В Киеве - ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 7-9°.

Прогноз погоды на 5 марта, Фото: meteo.gov.ua

Погода в городах Украины на 5 марта:

Ужгород – дождь, ночью +4...+6, днем +9...+11

– дождь, ночью +4...+6, днем +9...+11 Львов – дождь, ночью +4...+6, днем +9...+11

– дождь, ночью +4...+6, днем +9...+11 Ивано-Франковск – дождь, ночью +3...+5, днем +9...+11

– дождь, ночью +3...+5, днем +9...+11 Тернополь – дождь, ночью +3...+5, днем +8...+10

– дождь, ночью +3...+5, днем +8...+10 Черновцы – дождь, ночью +2...+4, днем +9...+11

– дождь, ночью +2...+4, днем +9...+11 Хмельницкий – дождь, ночью +3...+5, днем +8...+10

– дождь, ночью +3...+5, днем +8...+10 Луцк – дождь, ночью +4...+6, днем +8...+10

– дождь, ночью +4...+6, днем +8...+10 Ровно – дождь, ночью +4...+6, днем +8...+10

– дождь, ночью +4...+6, днем +8...+10 Житомир – дождь, ночью +3...+5, днем +8...+10

– дождь, ночью +3...+5, днем +8...+10 Винница – дождь, ночью +3...+5, днем +8...+10

– дождь, ночью +3...+5, днем +8...+10 Одесса –ясно, ночью +4...+6, днем +13...+15

–ясно, ночью +4...+6, днем +13...+15 Николаев – ясно, ночью +3...+5, днем +12...+14

– ясно, ночью +3...+5, днем +12...+14 Херсон – ясно, ночью +2...+4, днем +10...+12

– ясно, ночью +2...+4, днем +10...+12 Симферополь – ясно, ночью +3...+5, днем +12...+14

– ясно, ночью +3...+5, днем +12...+14 Кропивницкий – ясно, ночью +2...+4, днем +10...+12

– ясно, ночью +2...+4, днем +10...+12 Черкассы – дождь, ночью +3...+5, днем +9...+11

– дождь, ночью +3...+5, днем +9...+11 Чернигов – дождь, ночью +2...+4, днем +7...+9

– дождь, ночью +2...+4, днем +7...+9 Сумы – дождь, ночью +2...+4, днем +6...+8

– дождь, ночью +2...+4, днем +6...+8 Полтава – ясно, ночью +2...+4, днем +8...+10

– ясно, ночью +2...+4, днем +8...+10 Днепр – ясно, ночью +2...+4, днем +9...+11

– ясно, ночью +2...+4, днем +9...+11 Запорожье – ясно, ночью +2...+4, днем +9...+11

– ясно, ночью +2...+4, днем +9...+11 Донецк – дождь, ночью +3...+5, днем +8...+10

– дождь, ночью +3...+5, днем +8...+10 Луганск – дождь, ночью +2...+4, днем +7...+9

– дождь, ночью +2...+4, днем +7...+9 Харьков – дождь, ночью +2...+4, днем +7...+9

– дождь, ночью +2...+4, днем +7...+9 Киев – дождь, ночью +2...+4, днем +7...+9

6 марта - без существенных осадков, лишь в Крыму днем дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 4° тепла до 2° мороза, днем 4-9° тепла, на юге до 12°. В Киеве - без существенных осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 5-7°.

Прогноз погоды на 6 марта, Фото: meteo.gov.ua

7 марта синоптики прогнозируют в Украине переменную облачность, без существенных осадков, лишь в Крыму днем дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза; днем 4-9° тепла, на юге страны - до 12°. В Прикарпатье и Закарпатье 11-16° тепла.

В столице 7 марта - переменная облачность. Существенных осадков не ожидается. Ветер западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 7-12° тепла.

Прогноз погоды на 7 марта, Фото: meteo.gov.ua

8 марта в Украине без существенных осадков. 9 марта ожидается небольшой дождь (на юге и востоке страны местами). Температура ночью 1-7° тепла.

8 марта на Левобережье от 3° тепла до 3° мороза; днем 10-16° тепла, в восточной части страны. 9 марта - в западных и северных областях 7-13°.

В столице 8 марта синоптики осадков не прогнозируют, 9 марта - небольшой дождь. Температура ночью 2-7° тепла; днем 8 марта 11-16°, 9 марта 8-13°.

Прогноз погоды на 8 марта, Фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 9 марта, Фото: meteo.gov.ua

Как сообщалось, начнется весна довольно прохладно. Порывистый ветер не добавит уюта, а к нему добавятся еще и осадки в виде мокрого снега.

Такая погода продержится неделю. Несмотря на дневное тепло, будет облачно, дождливо.

На второй неделе дневная погода будет оставаться на отметке в 10 градусов тепла. Ночью температура уже не будет такой морозной – будет держаться около нуля. А солнечная погода будет чередоваться с пасмурно-дождливой.

На третьей и четвертой неделе столбики термометра днем будут прыгать от 4 до 8 градусов с отметкой плюс. После 26 марта и до конца месяца ночью могут быть серьезные, как для весны, заморозки до -7 градусов.