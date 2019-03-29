До +16 тепла: В Украине прогнозируют резкое потепление

Новости Украины: В Украине в ближайшие дни сохранится теплая и переменная облачность, но осадков не ожидается.

В Украине в пятницу, 29 марта, спокойную и преимущественно сухую погоду будет определять поле повышенного атмосферного давления, а также с Западной Европы начнет перемещаться более теплая воздушная масса, поэтому температура немного повысится, сообщает Укргидрометцентр.

Осадков не ожидается, лишь в Карпатах – небольшой мокрый снег. Ветер западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 7-12° тепла, в восточной части ночью 0-5° мороза, днем 4-9° тепла; в Карпатах ночью 1-6° мороза, днем 3-8° тепла.

В Киеве 29 марта без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем 9-11° тепла.

Прогноз погоды на 29 марта, Фото: meteo.gov.ua

Погода в городах Украины на 29 марта:

Ужгород – ясно, ночью 0...+2, днем +11...+13

Львов – ясно ночью 0...+2, днем +10...+12

Ивано-Франковск – ясно, ночью 0...+2, днем +10...+12

Тернополь – ясно, ночью 0...+2, днем +10...+12

Черновцы – ясно, ночью -1...+1, днем +9...+11

Хмельницкий – ясно, ночью -1...+1, днем +9...+11

Луцк – ясно, ночью 0...+2, днем +10...+12

Ровно – ясно, ночью 0...+2, днем +10...+12

Житомир – ясно, ночью 0...+2, днем +9...+11

Винница – ясно, ночью -1...+1, днем +8...+10

Одесса – ясно, ночью 0...+2, днем +9...+11

Николаев – ясно, ночью -1...+1, днем +9...+11

Херсон – ясно, ночью 0...+2, днем +8...+10

Симферополь – ясно ночью -1...+1, днем +8...+10

Кропивницкий – ясно, ночью -1...+1, днем +8...+10

Черкассы – ясно, ночью 0...-2, днем +7...+9

Чернигов – ясно, ночью -1...+1, днем +8...+10

Сумы – ясно, ночью 0...-2, днем +7...+9

Полтава – ясно, ночью -1...+1, днем +8...+10

Днепр – ясно, ночью -1...+1, днем +8...+10

Запорожье – ясно, ночью 0...-2, днем +8...+10

Донецк – ясно, ночью -1...-3, днем +8...+10

Луганск – ясно, ночью -1...-3, днем +6...+8

Харьков – ясно, ночью -1...-3, днем +6...+8

Киев – ясно, ночью -1...+1, днем +9...+11

В Украине в субботу, 30 марта, без осадков, лишь ночью в восточных областях небольшой дождь и мокрый снег. Ветер западный, северо-западный, 3-8 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, днем 9-14° тепла, на востоке ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 7-12 тепла.

В Киеве 30 марта без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 12-14°.

Прогноз погоды на 30 марта, Фото: meteo.gov.ua

31 марта, осадков в Украине также не ожидается. Только ночью в восточных областях небольшой дождь и мокрый снег. Ветер западный, северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 1-6° тепла (30 марта в восточных областях около 0°); днем 30 марта 9-14° тепла, 31 марта 12-17°. В Киеве сохранится переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный, 3-8 м /с. Температура ночью 1-6° тепла; днем 30 марта 9-14° тепла, 31 марта 12-17°.

Прогноз погоды на 31 марта, Фото: meteo.gov.ua

В течение 1-2 апреля синоптики также обещают без осадков, лишь в восточных и местами в центральных областях днем 1 апреля и ночью 2 апреля небольшой осадки.

Температуре 1 апреля ночью 0-5° тепла, днем 8-14°; 2 апреля ночью от 3° мороза до 3° тепла, днем 6-11° тепла, на юге до 14°.

Прогноз погоды на 1 апреля, Фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 2 апреля, Фото: meteo.gov.ua

Погоду без осадков в Киеве синоптики обещают и в первые два дня апреля. Температуре 1 апреля ночью 0-5° тепла, днем 9-14°; 2 апреля ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 6-11° тепла.

Напомним, климатологи спрогнозировали, что весна в Украине будет на несколько градусов теплее обычного с похолоданием в начале апреля.

С конца марта - начала апреля возможно переменное краткосрочное снижение температуры, может доходить до заморозков. Ориентировочно с 10 по 20 апреля температура будет подниматься выше нормы, до +28°, но в случае облачности температура может быть немного ниже – до +20-22°.

В целом, по всей территории Украины в апреле показатель средней месячной температуры будет выше на 2 градуса. В зависимости от региона температура будет от +9° до + 11°.

В начале мая также будет сохраняться высокая температура, а после 20 числа ожидается похолодание с осадками, шквальными ветрами и, возможно, градом. В начале июня будет продолжаться не очень теплая погода с возможными осадками.

В мае среднемесячная температура воздуха ожидается на 2-3 градуса выше нормы и составит от +15-17° на западе и до +17-18° на остальной территории страны.