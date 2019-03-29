Скачать
Пятница, 29.03.2019
Гройсман предупредил, что спецслужбы РФ вмешиваются в избирательный процесс
Гройсман предупредил, что спецслужбы РФ вмешиваются в избирательный процесс
Украина является одной из "самых женских стран мира"
Украина является одной из "самых женских стран мира"
Украинская дзюдоистка Белодед завоевала "серебро" на Гран-при Тбилиси
Украинская дзюдоистка Белодед завоевала "серебро" на Гран-при Тбилиси
276-й эпизод: ситком "Теория большого взрыва" стал самым долгим на ТВ
276-й эпизод: ситком "Теория большого взрыва" стал самым долгим на ТВ

Украинец в Польше предстал перед судом за убийство топором

Украинец в Польше предстал перед судом за убийство топором
15:41 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: Украинец в Польше получил приговор суда за убийство и поджог зала игровых автоматов.

23-летний украинец, зарубивший топором мужчину в игровом зале польского города Любонь, 27 марта решением суда Познани получил 15 лет тюрьмы, сообщает «Польское радио».

Согласно информации издания, такой приговор просили стороны обвинения и защиты. Кроме этого суд обязал возместить 150 тыс. злотых жене убитого мужчины.

Как отмечается, убийство произошло 28 января 2018 года в городе Любонь. Местная полиция, прибывшая на сообщение о поджоге зала игровых автоматов, обнаружила в сгоревшем здании труп мужчины с отчетливыми внешними ранениями. Вскрытие показало, что мужчина погиб от удара в голову и грудь.

Прокуратура обвинила в случившемся 23-летнего украинца, который в ходе следствия признался в содеянном. Польские законы за подобные преступления предусматривают наказание в виде тюремного срока от 8 до 25 лет, или же пожизненное заключение.

Гражданин Украины извинился в обращении к семье погибшего.

Отмечается, что мужчина распивал алкогольные напитки и пошел играть на автоматах, проиграв 100 злотых. Вернувшись домой, он вновь пошел в тот зал, но уже с топором. Убитый был смертельно ранен ручкой топора, а после 23-летний украинец поджег газету и бросил ее в мусорку. Осужденный также добавил, что хотел сдаться полиции, понимая всю степень содеянного, но этого не сделал. Украинец приехал в Польшу в 2015 году

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Польша, Суд, Убийство, Приговор, Топор, Любонь.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Долгожданный момент: все детали появления будущего члена королевской семьи
02 Приметы и обряды на 29 марта – Савин день, Трофимов день
03 До +16 тепла: В Украине прогнозируют резкое потепление
04 Поздравления с днем рождения 29 марта в стихах
05 В эти выходные Украина переходит на летнее время: когда и куда переводить стрелки часов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В эти выходные Украина переходит на летнее время: когда и куда переводить стрелки часов
В эти выходные Украина переходит на летнее время
В Лондоне провалили третье голосование по Brexit
В Лондоне провалили третье голосование по Brexit
РФ готовила кибератаку на популярные украинские СМИ
РФ готовила кибератаку на популярные украинские СМИ
Известно, кто станет репетитором музыки для ребенка принца Гарри и Меган Маркл
Известно, кто станет репетитором музыки для ребенка принца Гарри и Меган Маркл
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь