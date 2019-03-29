Украинец в Польше предстал перед судом за убийство топором

Новости Украины: Украинец в Польше получил приговор суда за убийство и поджог зала игровых автоматов.

23-летний украинец, зарубивший топором мужчину в игровом зале польского города Любонь, 27 марта решением суда Познани получил 15 лет тюрьмы, сообщает «Польское радио».

Согласно информации издания, такой приговор просили стороны обвинения и защиты. Кроме этого суд обязал возместить 150 тыс. злотых жене убитого мужчины.

Как отмечается, убийство произошло 28 января 2018 года в городе Любонь. Местная полиция, прибывшая на сообщение о поджоге зала игровых автоматов, обнаружила в сгоревшем здании труп мужчины с отчетливыми внешними ранениями. Вскрытие показало, что мужчина погиб от удара в голову и грудь.

Прокуратура обвинила в случившемся 23-летнего украинца, который в ходе следствия признался в содеянном. Польские законы за подобные преступления предусматривают наказание в виде тюремного срока от 8 до 25 лет, или же пожизненное заключение.

Гражданин Украины извинился в обращении к семье погибшего.

Отмечается, что мужчина распивал алкогольные напитки и пошел играть на автоматах, проиграв 100 злотых. Вернувшись домой, он вновь пошел в тот зал, но уже с топором. Убитый был смертельно ранен ручкой топора, а после 23-летний украинец поджег газету и бросил ее в мусорку. Осужденный также добавил, что хотел сдаться полиции, понимая всю степень содеянного, но этого не сделал. Украинец приехал в Польшу в 2015 году