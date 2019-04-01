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Во Франковске посадили секретаря районного суда

Во Франковске посадили секретаря районного суда
17:32 Сегодня Телеграф reporter.net.ua dniprograd.org

Новости Украины: Ивано-Франковский городской суд вынес приговор секретарю Тисменицкого районного суда Игорю Гаталевичу, "прикрывавший" водителей-нарушителей.

Как установило следствие, секретарь суда помог избежать наказания за пьяную езду по меньшей мере 11 водителям.

В материалах дела говорится, что секретарь суда Гаталевич с 6 февраля 2018 года по 12 марта 2018 11 раз умышленно своевременно не вносил в автоматизированную систему документооборота Тисменицкого районного суда сведения о поступлении материалов административных дел в отношении водителей о совершении ими правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст . 130 КУоАП (Управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения).

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Действия секретаря суда привели к тому, что судьи Тисменицкого районного суда после выявления данных фактов вынесли поставновление о закрытии производства по этим делам в связи с истечением срока наложения административного взыскания. В суде обвиняемый Игорь Гаталевич признал свою вину. В содеянном раскаялся, просил строго не наказывать.

Суд отметил, что действия Гаталевича подрывают доверие общества к судебной власти. Следствием его действий стало одиннадцать безнаказанных нарушителей, которым удалось избежать административную ответственность, предусмотренной в  ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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Суд признал Игоря Гаталевича виновным в незаконном вмешательстве в работу автоматизированных систем в органах системы правосудия и назначил два года ограничения свободы с лишением права занимать должности в органах судебной власти и заниматься деятельностью, связанной с использованием автоматизированных систем документооборота на два года. Игорь Гаталевич работал в должности секретаря Тисменицкого районного суда с апреля 2017 года.

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Суд, Водитель, Нарушение, Правосудие, Следствие, Дело, Заключенный, Секретарь, Франковск.
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