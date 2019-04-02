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В ОРДЛО и Крыму преследуют верующих и духовенство ПЦУ

В ОРДЛО и Крыму преследуют верующих и духовенство ПЦУ
15:47 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: Архиепископ ПЦУ во время выступления на встрече с представителями ОБСЕ заявил о систематическом преследовании духовенства и верующих ПЦУ в ОРДЛО и Крыму.

Архиепископ Православной церкви Украины Евстратий (Зоря) заявил о систематическом преследовании духовенства и верующих ПЦУ в ОРДЛО и Крыму со стороны оккупантов. Как говорится на странице архиепископа в Facebook, об этом он заявил во время выступления на встрече с представителями ОБСЕ.

"На этой сессии хочу обратить ваше особое внимание на систематическое преследование духовенства и верующих Православной украинской церкви, которое происходит на оккупированных территориях Украины - в Крыму и отдельных районах Донбасса, со стороны тех, кто их сейчас контролирует", - заявил он.

 

По словам владыки, в Крыму российские власти хотят отобрать у верующих единственный в Симферополе украинский православный храм святых Владимира и Ольги и ликвидировать храм в Евпатории как "незаконный".

"Архиепископ Климент - лидер украинской православной общины Крыма - подвергается постоянному давлению. 3 марта этого года в Симферополе его держала полиция на протяжении 9 часов по абсурдным обвинениям: якобы он украл религиозные предметы из своего храма и ругался в общественном месте. Архиепископ Климент возглавляет правозащитную миссию нашей церкви, и мы оцениваем преследование его со стороны российских властей как давление на лидера украинской общины Крыма и правозащитника", - подчеркнул архиепископ Евстратий.

ПЦУ начала функционировать в Словении

По его словам, в оккупированных районах Донбасса было объявлено требование ко всем религиозным общинам пройти "регистрацию". "Это требование является незаконным, поскольку объявлено так называемыми "республиками" - никем не признанными преступными организациями. Однако отсутствие "регистрации" грозит всем религиозным общинам, за исключением Московского патриархата, запретом на деятельность и конфискацией всей собственности", - подчеркнул архиепископ.

В состав ПЦУ перешло ровно 500 приходов

Представитель ПЦУ призвал ОБСЕ проводить постоянный мониторинг нарушений религиозной свободы в Крыму и отдельных районах Донбасса. "Только международное внимание и требование к России соблюдать права человека способны предотвратить ухудшение ситуации на этих территориях", - резюмировал он.

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Донецк, Луганск, Крым, ОБСЕ, Донбасс, Православная Церковь Украины, Евстрадий Зоря.
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