Выборы Президента 2019
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В МВД заявили, что готовы обеспечить безопасность на "Олимпийском"

В МВД заявили, что готовы обеспечить безопасность на "Олимпийском"
09:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Охрану публичного порядка и безопасность во время президентских дебатов обеспечат подразделения МВД Украины.

Охрану публичного порядка и безопасности во время проведения президентских дебатов между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским на НСК "Олимпийском" будут обеспечивать Национальная полиция Украины, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и Национальная гвардия.

"И пусть победит сильнейший. Только болельщикам из обеих команд - вести себя вежливо и правопорядок не нарушать", - сообщил руководитель департамента коммуникации Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко на странице в Facebook.

Напомним, по результатам обработки 100% протоколов, во второй тур президентских выборов выходят шоумен Зеленский и действующий президент Порошенко.

Накануне Зеленский позвал Порошенко на дебаты перед вторым туром выборов. Одним из условием их проведения он назвал то, чтобы они проходили на НСК "Олимпийский". Зеленский дал Порошенко сутки на размышление.

В команде Порошенко в ответ заявили, что президент не будет устраивать дебаты на стадионе, однако, позже в Telegram-канале Порошенко появилось голосование - он спросил, нарушать ли ему закон.

Рано утром Порошенко опубликовал видеообращение, в котором сообщил, что согласен на дебаты на стадионе.

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Выборы, НСК Олимпийский, Петр Порошенко, МВД Украины, Дебаты, Владимир Зеленский, Второй тур, Выборы 2019.
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