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Епифаний поздравил НАТО с 70-летним юбилеем

Епифаний поздравил НАТО с 70-летним юбилеем
13:33 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Епифаний поздравил партнеров Украины из НАТО с 70-летием от дня подписания Североатлантического договора.

Глава Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний поздравил партнеров Украины из НАТО с 70-летием от дня подписания Североатлантического договора.

"Поздравляю наших друзей с 70-летием договора НАТО. В свое время евроатлантические страны объединились, чтобы защищать свободу. Свобода - это дар Божий, апостол Павел говорит: "Где Дух Божий, там свобода". Только вместе мы можем защитить этот дар от зла", - написал он в аккаунте в Твиттер в четверг на английском языке.

Напомним, сегодня, 4 апреля НАТО будет отмечать 70 лет со времени подписания договора о создании. 22 ноября прошлого года Рада проголосовала за то, чтобы прописать в Конституции курс страны на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО, а также исключить из нее норму о возможности аренды иностранным государством военных баз в Украине. 7 февраля Рада включила курс на членство в ЕС и НАТО в Конституцию.

Президент Петр Порошенко подписал изменения в Конституцию 19 февраля 2019 года - во время специального заседания Рады, посвященному пятой годовщине с начала вооруженной агрессии РФ против Украины.

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НАТО, Митрополит, Членство в ЕС и НАТО, Епифаний.
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