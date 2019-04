Епифаний поздравил НАТО с 70-летним юбилеем

Глава Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний поздравил партнеров Украины из НАТО с 70-летием от дня подписания Североатлантического договора.

"Поздравляю наших друзей с 70-летием договора НАТО. В свое время евроатлантические страны объединились, чтобы защищать свободу. Свобода - это дар Божий, апостол Павел говорит: "Где Дух Божий, там свобода". Только вместе мы можем защитить этот дар от зла", - написал он в аккаунте в Твиттер в четверг на английском языке.

I congratulate our friends on the 70th anniversary of NATO treaty. In a due time Euro-Atlantic countries united to defend freedom. Freedom is a gift of God, apostle Paul says"Where the Spirit of God is, there is freedom". Only together we can defend this gift from evil. pic.twitter.com/mEJ5pkyjMs

— Митрополит Епіфаній (@Epifaniy) 4 апреля 2019 г.