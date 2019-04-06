НСК "Олимпийский" откроет новую локацию для туристов

Новости Украины: НСК Олимпийский откроет свои комнаты медицинского контроля для экскурсий.

Отныне на НСК "Олимпийский" будут проводиться экскурсии по новому маршруту.

Как сообщает официальный сайт главного спорткомплекса Украины, новой локацией для посетителей станет комната допинг-контроля, которая в свете последних перипетий президентской кампании вызвала немалый ажиотаж.

Обновленный маршрут по главной арене страны будет доступен с 6-го по 15 апреля.

Ранее сообщалось, что действующий президент Украины Петр Порошенко успешно сдал анализы перед дебатами на НСК "Олимпийский"

В свою очередь, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко предложил кандидатам в президенты Украины провести дебаты в библиотеке, но до этого сдать список прочитанных книг.