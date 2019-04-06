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Луценко обратился к кандидатам: Я за дебаты в библиотеке

Луценко обратился к кандидатам: Я за дебаты в библиотеке
12:22 Сегодня Телеграф По материалам: УНН Фото: Facebook

Новости Украины: Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко предложил кандидатам в президенты Украины провести дебаты в библиотеке, но до этого сдать список прочитанных книг.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook предложил кандидатам на пост главы государства провести дебаты в библиотеке. 

При этом, Луценко добавил, что требованием от кандидатов будет сдача  годовых деклараций прочитанных книг.

Таким способом Луценко отреагировал на предложение кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского провести дебаты на НСК "Олимпийский", но до этого он потребовал от действующего президента Украины Петра Порошенко сдать анализы на наличие алкоголя и наркотиков.

Как сообщалось, 3 апреля кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил о готовности идти на дебаты перед вторым туром президентских выборов с Порошенко, но озвучил ряд условий. В частности, дебаты должны проходить на НСК «Олимпийский», перед народом Украины, и чтобы все каналы имели право транслировать дебаты в прямом эфире, а также кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу и доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов. Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе.

Президент Украины Петр Порошенко принял вызов и в пятницу, 5 апреля, сдал анализы в медицинском центре НСК "Олимпийский". По результатам экспресс-теста медицинского осмотра кандидата в президенты Петра Порошенко, ни какого психоактивного вещества в его организме обнаружено не было.

Зеленский сдал анализы перед дебатами

Президент Украины Петр Порошенко считает целесообразным внести изменения в законодательство с тем, чтобы сделать обязательным условием сдачу анализов для кандидатов на пост главы государства на предмет отсутствия алкогольной и наркотической зависимости.

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Юрий Луценко, Дебаты, Выборы Президента Украины, Второй тур, Выборы 2019, Предложил провести дебаты в библиотеке.
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