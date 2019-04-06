Выборы Президента 2019
Скачать
Суббота, 06.04.2019
Выборы 2019: Центризбирком стал ближе к окончательным итогам
Выборы 2019: Центризбирком стал ближе к окончательным итогам
Супрун прокомментировала результаты медосмотра Порошенко и Зеленского
Супрун отреагировала на результаты медосмотра кандидатов
Украинка Снигур вышла в финал турнира ITF в Японии
Украинка Снигур вышла в финал турнира ITF в Японии
Очень горячо: Кайли Дженнер поделилась снимками с возлюбленным
Очень горячо: Кайли Дженнер поделилась снимками с возлюбленным

Кошель: Избирательная кампания превратилась в карнавал эмоций

Кошель: Избирательная кампания превратилась в карнавал эмоций
14:30 Сегодня Телеграф По материалам: Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины: Глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель заявил, что кандидаты не нарушают законодательство, публикуя видеоролики.

Генеральный директор "Комитета избирателей Украины" Алексей Кошель заявил, что кампания перед вторым туром выборов президента Украины проходит по технологии "доведения до абсурда".

По словам Кошеля, избирательная кампания превратилась в карнавал заявлений, карнавал эмоций и сейчас в Украине проходит кампания , где очень мало содержания и очень много формы.

При этом, Кошель говорит, что не видит его нарушений в обмене видеороликами между кандидатами. По его словам, кандидаты не агитируют за себя, на платной основе эти ролики не размещают, таким образом действующее законодательство не нарушено. 

По его словам, спрос общества на дебаты между кандидатами остается.  Отмечается, что именно эта публичная дискуссия может существенно повлиять на результат выборов.

Кошель отметил, что украинскому обществу нужны дебаты и он очень огорчен из-за того, что на сегодняшний день они рассматриваются исключительно как политическая и избирательная технология. 

Как сообщалось, 3 апреля кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил о готовности идти на дебаты перед вторым туром президентских выборов с Порошенко, но озвучил ряд условий. В частности, дебаты должны проходить на НСК "Олимпийский", перед народом Украины, и чтобы все каналы имели право транслировать дебаты в прямом эфире, а также кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу и доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов. Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе.

Луценко обратился к кандидатам: Я за дебаты в библиотеке

Президент Украины Петр Порошенко принял вызов и в пятницу, 5 апреля, сдал анализы в медицинском центре НСК "Олимпийский". По результатам экспресс-теста медицинского осмотра кандидата в президенты Петра Порошенко, ни какого психоактивного вещества в его организме обнаружено не было.

Зеленский сдал анализы перед дебатами

Президент Украины Петр Порошенко считает целесообразным внести изменения в законодательство с тем, чтобы сделать обязательным условием сдачу анализов для кандидатов на пост главы государства на предмет отсутствия алкогольной и наркотической зависимости.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Петр Порошенко, Дебаты, Владимир Зеленский, Глава КИУ, Алексей Кошель, Выборы 2019, Президентские выборы в Украине 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 6 апреля 2019: все знаки Зодиака
02 Прогноз погоды на 6 апреля: солнечно, местами до +20°
03 Новолуние, 5 апреля: влияние на эмоциональный фон человека
04 Приметы и обряды на 6 апреля – День Якова, День Захара Постника
05 Представитель Зеленского: Тимошенко не ответила на предложение вести дебаты
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Выходные в мае 2019: сколько будем отдыхать
Выходные в мае 2019: сколько будем отдыхать
Прогноз погоды на 6 апреля: солнечно, местами до +20°
Прогноз погоды на 6 апреля: солнечно, местами до +20°
КПВВ &quot;Гнутово&quot; и &quot;Марьинка&quot; временно не работают
КПВВ "Гнутово" и "Марьинка" временно не работают
&quot;Только чудо&quot;: певица Lama снялась в новом украинском фильме
"Только чудо": певица Lama снялась в новом украинском фильме
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь