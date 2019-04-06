Кошель: Избирательная кампания превратилась в карнавал эмоций

Новости Украины: Глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель заявил, что кандидаты не нарушают законодательство, публикуя видеоролики.

Генеральный директор "Комитета избирателей Украины" Алексей Кошель заявил, что кампания перед вторым туром выборов президента Украины проходит по технологии "доведения до абсурда".

По словам Кошеля, избирательная кампания превратилась в карнавал заявлений, карнавал эмоций и сейчас в Украине проходит кампания , где очень мало содержания и очень много формы.

При этом, Кошель говорит, что не видит его нарушений в обмене видеороликами между кандидатами. По его словам, кандидаты не агитируют за себя, на платной основе эти ролики не размещают, таким образом действующее законодательство не нарушено.

По его словам, спрос общества на дебаты между кандидатами остается. Отмечается, что именно эта публичная дискуссия может существенно повлиять на результат выборов.

Кошель отметил, что украинскому обществу нужны дебаты и он очень огорчен из-за того, что на сегодняшний день они рассматриваются исключительно как политическая и избирательная технология.

Как сообщалось, 3 апреля кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил о готовности идти на дебаты перед вторым туром президентских выборов с Порошенко, но озвучил ряд условий. В частности, дебаты должны проходить на НСК "Олимпийский", перед народом Украины, и чтобы все каналы имели право транслировать дебаты в прямом эфире, а также кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу и доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов. Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе.

Президент Украины Петр Порошенко принял вызов и в пятницу, 5 апреля, сдал анализы в медицинском центре НСК "Олимпийский". По результатам экспресс-теста медицинского осмотра кандидата в президенты Петра Порошенко, ни какого психоактивного вещества в его организме обнаружено не было.

Президент Украины Петр Порошенко считает целесообразным внести изменения в законодательство с тем, чтобы сделать обязательным условием сдачу анализов для кандидатов на пост главы государства на предмет отсутствия алкогольной и наркотической зависимости.